A Geringonça

PUB

Um dos epítetos lapidares sobre o PS, é o de que só sabe governar com a "burra" (cofres) cheia. Uma turbulência não controlada pelos "radares", parece ter afectado a geringonça num curtíssimo espaço de tempo: os incêndios florestais com as trágicas mortes, o SIRESP que secou, o roubo de armamento militar em Tancos, uma humidade repentina que fez florescer rapidamente, ainda que dum modo insípido, algumas greves, o primeiro-ministro e vários ministros a sentirem rapidamente o perigo da ausência próxima do nadador-salvador e dos afectos, o Presidente da República. Os mecânicos da geringonça ou não se prepararam tecnicamente para consertarem estas turbulências ou deixaram os mecânicos de férias. Muita gente, de repente, sentiu algum perigo em viajar nesta geringonça. Precisará de uma substituição de peças ou só de uma lubrificação?

Duarte Dias da Silva, Lisboa

PUB

Roubo de armas

Não sabia que a vigilância dos paióis de Tancos era feita através de rondas, sabe-se lá com que intervalo. É que no meu tempo de militar era feita com os chamados “reforços”, com uma equipa de três militares permanentemente no local a vigiar. Enquanto dois descansavam, um estava de atalaia, alternando entre si. Fiz tantos reforços. Não me lembro de alguma vez, nesses tempos, ter havido roubo de material de guerra. Ao que chegámos… É uma vergonha para todos os responsáveis, menos para o nosso primeiro-ministro, que nada comenta sobre tão grave acontecimento.

José Bartolomeu, Abrantes

Sistema Bancário e os activos de alto risco

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Banco de Portugal pretende obrigar os restantes bancos retalhistas a colocar uma “cor” alusiva ao nível de risco dos produtos financeiros disponibilizados aos seus clientes. À primeira vista a medida parece bastante positiva, no sentido de melhorar a transparência de todo o sector e proteger os seus clientes.

No entanto, os mesmos bancos poderão utilizar as suas famosas “engenharias” financeiras, para ocultar o verdadeiro risco dos produtos vendidos, o que poderão induzir em erro os clientes e aumentar a venda de activos de risco. Como as avaliações serão feitas pelos próprios bancos, estes serão fortemente incentivados a colocar um sinal verde, em qualquer tipo de produto financeiro. Veja-se o caso das agências de rating, mesmo sendo organismos autónomos, efectuavam uma avaliação do risco das obrigações de uma determinada grande companhia e governo, que em grande medida falhou, sendo verdadeiramente incapazes de proteger os cidadãos e evitar a crise do subprime, em 2008. Numa altura de baixíssimas taxas de juro, os investidores, ávidos de rentabilizar as suas poupanças, serão presas fáceis para os argutos gestores de contas. Esta situação já se manifesta nos EUA, onde, no último ano, os investimentos em activos de risco aumentaram 27%, apresentando um peso semelhante no balanço dos bancos ao de 2008.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

PUB

PUB