Negociador do Brexit disse que a UE "tem de ser totalmente desmantelada"

Steve Baker, sub-secretário de Estado britânico para a saída da União Europeia desde 13 de Junho, e por inerência de funções um dos membros da equipa que negoceia o Brexit com Bruxelas, defendeu o desmantelamento da UE numa conferência em 2010, revelou o Independent na noite de segunda-feira. A oposição trabalhista afirma que a revelação vinca a imagem do conservador como um partidário de um hard Brexit – uma saída radical – e reduz expectativas em relação a um acordo que preserve os laços económicos de Londres com o bloco continental.

As declarações em causa foram proferidas numa conferência da Aliança Libertária, um movimento radical de direita. No encontro em 2010, Baker declarou que a campanha do UKIP pelo Brexit era “pouco ambiciosa”. “Eu acho que a União Europeia tem de ser totalmente desmantelada”, defendeu.

“O que eu quero é comércio livre e paz entre todas as nações da Europa e do mundo, e no meu entender a União Europeia é um obstáculo nesse sentido”, disse.

O Independent escreve que “os comentários são susceptíveis de se tornarem embaraçosos" para a primeira-ministra britânica Theresa May em vésperas de encontros com líderes europeus como a chanceler germânica Angela Merkel e o Presidente francês Emmanuel Macron.

Em reacção à notícia, o trabalhista Keir Starmer, ministro-sombra para o Brexit, afirmou que Baker “não deveria ter lugar” na equipa que vai negociar com os europeus a saída do Reino Unido.

“É extraordinário que Theresa May tenha colocado um defensor tão extremista do Brexit no seio do seu Governo. Isto suscita questões sérias sobre o seu discernimento e sobre a intenção deste Governo de construir uma parceria cooperativa e colaborativa com a UE, tal como precisamos”, disse ao Independent.

As declarações vêm ainda revelar a divisão existente no seio dos conservadores e do próprio Governo, duas semanas depois de o ministro britânico das Finanças, Phillip Hammond, ter defendido que Londres precisa de negociar um acordo de saída que proteja o crescimento e o emprego através da manutenção das relações económicas com a UE.

“Quando os eleitores votaram, em Junho do ano passado, eles não escolheram ficar mais pobres ou inseguros. Eles votaram para sair da EU e nós vamos sair da EU. Mas isso deve ser deito de uma forma que funcione para o Reino Unido”, disse num discurso na City londrina, o coração financeiro britânico. Na altura, a declaração foi entendida como uma ruptura com a linha defendida por May, que afirmara que a ausência de um acordo com Bruxelas seria melhor que um mau acordo, admitindo um hard Brexit.

No referendo de Junho de 2016, 51,9% dos eleitores britânicos optaram pela saída da União Europeia, motivando a demissão do então primeiro-ministro David Cameron, partidário da manutenção do país na comunidade. Sucedeu-lhe May. Desde então, o processo tem sido marcado por uma indefinição da estratégia a seguir por parte de Londres, e da promessa de uma negociação dura por parte de Bruxelas e de diversas capitais europeias.

A 8 de Junho, a busca por parte de May de um mandato reforçado para negociar o Brexit redundou em fracasso, com os conservadores a perderem a maioria absoluta em Westminster e a dependerem de um acordo parlamentar com os ultraconservadores norte-irlandeses do DUP.

