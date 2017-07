Coreia do Norte anuncia primeiro teste de míssil "intercontinental"

A Coreia Norte realizou nesta terça-feira um novo disparo de um míssil balístico em direcção ao Mar do Japão, disse o comando conjunto das forças armadas sul-coreanas, citado pelas agências internacionais. Pyongyang acabou de anunciar o lançamento bem sucedido de um míssil "intercontinental" de longo-alcance, mas tanto os EUA quanto a Coreia do Sul falam de um míssil de médio alcance. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe sublinha que este disparo "mostra claramente que a ameaça cresceu".

Kim Jong Un supervisionou pessoalmente o lançamento do míssil, que segundo a televisão estatal norte-coreana tem a capacidade de atingir qualquer local do mundo. Tratou-se, diz a mesma fonte, de um míssil Hwasong-14, que atingiu uma altitude de 2802 quilómetros e que atingiu o seu alvo após um voo de 39 minutos.

O lançamento foi realizado por volta das 9h40 (1h40 em Lisboa), a partir da província norte-coreana de Pyongyang Norte.

O comando das forças norte-americanas para o Pacífico confirmou o lançamento deste míssil, mas indicou que se trata de um projéctil de médio alcance. O míssil caiu no Mar do Japão e não constitui uma ameaça para a América do Norte, disse o comando norte-americano em comunicado. “Continuamos a acompanhar de perto as acções da Coreia do Norte”, acrescentou. Segundo o mesmo comando militar dos EUA (North American Aerospace Defense Command - NORAD), o míssil foi seguido desde o seu lançamento até ao Mar do Japão durante 37 minutos, com a Coreia do Sul a precisar que este viajou cerca de 930 quilómetros, dados divergentes dos alegados pela Coreia do Norte.

Na manhã desta terça-feira, o governo de Tóquio já avisou que "as provocações repetidas como esta da Coreia do Norte são absolutamente inaceitáveis", nas palavras de Yoshihide Suga (que ocupa o cargo equivalente ao do ministro português da Presidência). O primeiro-ministro disse por seu turno que o Japão se "unirá fortemente" com os EUA e a Coreia do Norte para continuar a pressionar o regime de Pyongyang, além de estar iminente um telefonema aos presidentes chinês e russo para pedir que "desempenhem um papel mais construtivo", cita a BBC.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

....and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

O Presidente norte-americano, Donald Trump, já reagiu na rede social Twitter, questionando se o líder norte-coreano “não tem nada melhor para fazer na vida?”. "É difícil acreditar que a Coreia do Sul e o Japão vão aguentar isto por muito mais tempo", escreveu ainda Trump, acrescentando que talvez a China possa pressionar a Coreia do Norte e "acabar de vez por todas com este disparate".

A Coreia do Norte tem aumentado nos meses mais recentes os seus testes com mísseis balísticos e pretende construir mísseis nucleares que possam alcançar território norte-americano, um registo que segundo os especialistas ainda permanece longínquo.

O programa nuclear e de mísseis norte-coreano constituem um dos mais importantes desafios de política externa que enfrentam os dois novos líderes, e aliados, em Washington (EUA) e Seul (Coreia do Sul).

