Seleccionador diz que sub-19 portugueses têm de melhorar

O seleccionador português de futebol de sub-19, Hélio Sousa, advertiu nesta terça-feira que a equipa nacional terá de “aumentar a competência” no jogo de quarta-feira, com a República Checa, da segunda jornada do grupo A do Europeu da categoria.

PUB

“Vai ser mais um jogo muito competitivo, no qual vamos ter de aumentar a nossa competência em relação ao anterior, em particular no processo defensivo, e transpor no processo ofensivo mais capacidade na finalização”, observou, em declarações publicadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

A selecção portuguesa impôs-se no domingo por 1-0 à Geórgia, país organizador da fase final do torneio, graças a um golo de grande penalidade concretizado por Rui Pedro, aos 55 minutos, enquanto os checos venceram também de forma tangencial a Suécia, por 2-1.

PUB

Hélio Sousa salientou que a República Checa “também vem de um resultado positivo e as duas vão querer ficar mais perto do apuramento, vencendo este jogo”, mas avisou que todas as equipas do agrupamento são muito competitivas.

“É uma equipa forte com jogadores muito competentes e uma identidade de jogo muito própria. É uma equipa consistente no processo defensivo, que vai trazer-nos problemas e vamos ter de os resolver e manter a nossa abaliza inviolável”, assinalou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O seleccionador nacional lamentou não ter sido possível realizar uma preparação mais adequada para o Europeu de sub-19, em especial disputando mais jogos, mas considerou que “a resposta ao trabalho dos jogadores foi excelente”, tendo jogado “em alta intensidade” frente à Geórgia.

O avançado João Filipe reconheceu que a selecção portuguesa não protagonizou “uma das melhores exibições” perante a equipa anfitriã, prometendo “melhores e melhores exibições” nos próximos jogos, a começar já pelo confronto com a República Checa.

“É uma equipa agressiva dinâmica, com sistema de jogo muito próprio, que iremos tentar anular e pôr dentro de campo as nossas valências para alcançar a vitória”, disse João Filipe.

PUB

PUB