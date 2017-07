Everton, um milionário surpreendente no mercado de transferências

Nem Chelsea, nem Manchester City, nem Arsenal, nem Manchester United… O campeão de gastos em contratações na Premier League durante este defeso é o Everton, clube que ficou em sétimo lugar na última edição da Liga inglesa.

O emblema de Liverpool já desembolsou cerca de 100 milhões de euros em reforços para a nova temporada. E bastaram cinco jogadores para que fosse atingido aquele valor: Michael Keane (28,5 milhões de euros), Jordan Pickford (28,5 mihões), Davy Klaassen (27 milhões) Henry Onyekuru (8 milhões) e Sandro Ramírez (6 milhões).

Mesmo a nível europeu, o clube de Goodison Park destaca-se neste momento. Só o Milan, com 124 milhões de euros já gastos – parte dos quais destinados ao FC Porto, que vendeu o passe do internacional português André Silva por 38 milhões de euros -, já desembolsou mais do que o Everton.

Embora ainda faltem quase dois meses até ao fecho do mercado de transferências na maior parte dos principais campeonatos da Europa (31 Agosto), o investimento feito pela equipa treinada pelo holandês Ronald Koeman não deixa de impressionar. Até porque já fixou um novo recorde na história do próprio clube, depois de há um ano ter gasto 85,9 milhões de euros.

A explicação para todo este músculo financeiro explica-se pelo dinheiro distribuído pelos 20 clubes que disputaram a temporada de 2016/2017 da Premier League (cerca de 2,8 mil milhões de euros). Prova disso mesmo, aliás, está no facto de 13 clubes da Liga inglesa terem registado a sua contratação mais dispendiosa no último ano.

Koeman defende a estratégia de investimento que o Everton tem assumido nos últimos anos e que se sintetiza na contratação de jogadores jovens e com potencial de valorização. E os cinco nomes que passaram a integrar os quadros dos “toffees” correspondem a esta filosofia, pois não ultrapassam os 24 anos de idade. Sandro é internacional espanhol sub-21, Pickford (23 anos) estava no Sunderland e é apontado como um dos guarda-redes mais promissores de Inglaterra, Keane (24 anos) sai do Burnley com o selo de um central de qualidade, Klassen (24 anos) brilhou no Ajax e Onyekuru (20 anos) foi o melhor marcador da última Liga belga ao serviço do Eupen.

