Djokovic e Federer vencem para inglês ver

O programa do segundo dia do torneio de Wimbledon no court central valia bem os 64 euros do custo do bilhete, com Angelique Kerber, Novak Djokovic e Roger Federer agendados. Mas foram muitos os que se sentiram defraudados após verem menos de três horas de ténis no mais prestigiado court do mundo. De tal forma que a organização acabou por acrescentar mais um encontro feminino para rentabilizar o investimento dos adeptos.

PUB

Primeiro foi Kerber, líder do ranking feminino e finalista em 2016, que venceu a norte-americana vinda do qualifying, Irina Falconi (247.ª), com um duplo 6-4, em uma hora e 27 minutos.

Depois, a estreia de Djokovic (4.º) diante do eslovaco Martin Klizan (47.º). Mas ao fim de 40 minutos, quando o sérvio liderava por 6-3, 2-0, Klizan abandonou com uma lesão no tornozelo esquerdo. Esta foi a quarta vitória de Djokovic nos últimos 11 encontros realizados em torneios do Grand Slam, em que beneficiou da desistência do adversário. Na assistência estava Andre Agassi, o novo treinador de Djokovic, e o amigo dos tempos de adolescência, Mario Ancic, antigo numero sete do ranking (2016) e hoje consultor financeiro, a quem o sérvio recorreu para completar a equipa técnica.

PUB

A seguir, Federer defrontou o ucraniano Alexandr Dolgopolov (84.º), que nunca tinha conseguido um break-point nos três duelos anteriores com o suíço. A tendência manteve-se durante 44 minutos, até ao 6-3, 3-0, altura em que Dolgopolov desistiu lesionado no tornozelo direito.

Mesmo assim o público do court central testemunhou dois novos marcos na carreira de Federer: no oitavo jogo, o heptacampeão de Wimbledon atingiu os 10 mil ases na carreira (em 1293 encontros) – só os croatas Goran Ivanisevic e Ivo Karlovic conseguiram mais – e elevou para 85 o número de encontros ganhos no torneio britânico, um novo recorde masculino em Wimbledon.

Para completar a curta jornada no court central, foram chamadas a ex-número um mundial, Caroline Wozniacki (6.ª), e a húngara Timea Babos (42.ª). A dinamarquesa, finalista no sábado em Eastbourne, quebrou o jejum de vitórias em Wimbledon que datava de 2015 e venceu, por 6-4, 4-6 e 6-1.

A campeã de Eastbourne, Karolina Pliskova (3.ª) e Garbine Muguruza, finalista em 2015, venceram em dois sets. Eliminada foi a russa Anastasia Pavlyuchenkova (17.ª), que desperdiçou sete match-points no segundo set diante da ex-compatriota Arina Rodionova (166.), vencedora pelos parciais de 3-6, 7-6 (10/8) e 9-7.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No torneio masculino, o destaque vai para David Ferrer, número três do ranking em 2013 e agora a ocupar um modesto 39.º posto após um início de época em que só ganhou oito encontros. Nesta terça-feira, somou a nona vitória em 2017 e derrotando Richard Gasquet (27.º), por 6-3, 6-4, 5-7 e 6-2. O espanhol, quarto-finalista em Wimbledon em 2012 e 2013, ainda não tinha ganho qualquer encontro em relva este ano mas recusa entrar em euforias.

“Não quero olhar mais além. Sinto-me bem tenisticamente e, por isso, continuo a tenta. Nada mais”, frisou Ferrer, após a sua primeira vitória desde 2005 sobre um adversário com melhor ranking. Esta é a primeira vez nos últimos 12 anos que Ferrer não surge entre os cabeças de série num torneio do Grand Slam, mas, aos 35, anos, já deixou de pensar na classificação mundial. “Era difícil que era mais jovem e tinha dúvidas, mas com a minha idade e ainda com motivação, tenho que tentar descontrair um pouco nesse sentido”, disse.

Milos Raonic (7.º), Dominic Thiem (8.º) e Alexander Zverev (12.º) qualificaram-se em três sets. Já Juan Martin del Potro (32.º) recuperou de um set de desvantagem para derrotar em três horas, o australiano Thanasi Kokkinakis (486.º), por 6-3, 3-6, 7-6 (7/2) e 6-4.

PUB

PUB