Bis para Alberto Costa Marques no Nacional de Jovens

Não foi o título perfeito, como o próprio admitiu, mas não deixou de ser um título, o seu segundo no Campeonato Nacional de Jovens, pois já havia vencido em 2015, a jogar em casa, em Miramar, no escalão de sub-10. Alberto Costa Marques é o novo campeão nacional de sub-12, apesar de ter sido segundo classificado na prova que decorreu ontem e hoje no Santo Estêvão Golfe.

E isto porquê? Porque o primeiro classificado, com uma só pancada de vantagem sobre Alberto, foi Kostka Horno, um espanhol residente em Huelva que gosta de vir competir no calendário da Federação Portuguesa como membro da Quinta do Vale, clube sediado em Tavira e com um campo de 18 buracos muito aquático desenhado por Severiano Ballesteros. Não sendo português, Kostka Horno não podia ser sagrado campeão nacional, razão porque Alberto Costa Marques ficou com esse estatuto.

Legenda: Kostka Korno durante a última volta © FILIPE GUERRA

Alberto liderava ontem aos 18 buracos, com uma excelente volta de 76 das amarelas, 3 acima do par-73 de Santo Estêvão, mas seguido à distância mínima pelo seu companheiro de clube Pedro Freitas e por Kostka Horno, ambos com 77. Hoje, Horno fez 78 contra o 80 de Costa Marques, o que ditou o desfecho final, ganhando o espanhol com 155 pancadas, 9 acima do par.

Pedro Freitas foi terceiro com 159 (77-82), seguido de Alexander Amey, do CG Vilamoura, com 161 (81-80), e de Eduardo Bianchi, do Paço do Lumiar, com 163 (81-82). Afonso da Costa Rodrigues, irmão da campeã de sub-12 femininos, Ana, foi sexto com 165 (84-81).

