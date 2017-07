Peter Sagan expulso do Tour depois de cotovelada em Cavendish

Peter Sagan, vencedor da terceira etapa da Volta a França em bicicleta, foi nesta terça-feira expulso da prova depois de ter provocado a queda violenta do inglês Mark Cavendish, na recta da meta, na disputa do sprint final. Cavendish foi conduzido ao hospital com suspeita de fractura da clavícula.

A quarta etapa do Tour, que ligou Mondorf-les-Bains, no Luxemburgo, a Vittel, num trajecto de 207 quilómetros percorrido a uma média de 42,36 km/h, viria a ser ganha por Arnaud Démare (FDJ), que conquistou a primeira vitória na corrida francesa.

Démare colocou um ponto final no longo jejum 11 anos de vitórias ao sprint de ciclistas franceses na Volta à França, depois do êxito de Jimmy Casper na primeira etapa de 2006. Démare permitiu ainda que a FDJ, em 20 participações, vencesse a sua segunda etapa no Tour depois de Baden Cooke ter sido primeiro em 2003.

O líder da geral, Geraint Thomas (Sky), envolveu-se na primeira das duas quedas em cima da meta, mas conservou a camisola amarela.

O belga Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) foi o grande animador da etapa iniciada no Luxemburgo - cuja federação comemora 100 anos de existência - tendo cumprido a solo 190 dos 207 quilómetros da etapa. Van Keirsbulck chegou a dispor de uma vantagem de quase 14 minutos para o pelotão, mas quebrou à entrada dos últimos 20 quilómetros, tendo sido engolido pela coluna perseguidora a pouco mais de 16 quilómetros da meta.

