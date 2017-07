Museu de Arte Contemporânea de Elvas comemora 10 anos com iniciativas até 2018

A abertura da exposição

Uma Colecção = Um Museu

2007-2017 assinala, no sábado, os 10 anos do Museu de Arte Contemporânea de Elvas (MACE), cujas comemorações se estendem até 2018, foi esta terça-feira divulgado.

A mostra, que fica patente ao público até ao final de 2018, vai prolongar-se a outros espaços da cidade de Elvas, no distrito de Portalegre, a Évora, Almodôvar (Beja) e Sines (Setúbal).

A instituição museológica de Elvas acolhe em depósito, desde a sua fundação a 6 de Julho de 2007, a Colecção António Cachola, dedicada, em exclusivo, à produção artística visual portuguesa.

Considerada "uma das mais importantes colecções privadas portuguesas" e que se mantém em constante actualização, a Colecção António Cachola conta com mais de 600 obras, dando especial enfoque aos artistas portugueses que começaram a produzir na década de 1980 e acompanhando as criações contemporâneas nacionais.

A exposição

Uma Colecção = Um Museu

2007-2017 reúne uma extensa selecção de trabalhos de mais de 30 artistas representados na Colecção António Cachola, ocupa todo o edifício do MACE e prolonga-se a outros oito espaços da cidade raiana de Elvas.

Até ao final deste mês, a mostra percorre mais quatro locais no Alentejo, a Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, Fórum Cultural de Almodôvar, Castelo e Igreja de Nossa Senhora das Salvas, em Sines, e o Castelo — Centro Cultural e Igreja do Convento de Nossa Senhora da Estrela, em Marvão.

O programa das comemorações do 10.º aniversário do MACE integra ainda iniciativas temáticas, o lançamento de publicações e a apresentação de projectos expositivos no Alentejo, em Lisboa e na Estremadura espanhola.

A Colecção António Cachola atribuiu também 10 comissões para a criação de trabalhos inéditos a 10 jovens artistas que ainda não estavam representados no seu acervo: Ana Santos, Andreia Santana, Claire Santa Coloma, Diana Policarpo, Joana Escoval, Luís Lázaro de Matos, a dupla Mariana Caló e Francisco Queimadela, Mariana Silva, Pedro Marques e Rita Ferreira.

As iniciativas do programa das comemorações começaram em Abril deste ano, com a inauguração de várias exposições, que se mantém patentes ao público em Lisboa, Elvas e Badajoz, Olivença e Mérida (Espanha).

O MACE, instituição com tutela municipal, promove, nacional e internacionalmente, a arte contemporânea portuguesa, e está, desde 2015, inserido na Rede Portuguesa de Museus.

As comemorações dos 10 anos do museu são promovidas pela Câmara Municipal de Elvas e pela Colecção António Cachola, em parceria com entidades públicas e privadas, portuguesas e espanholas.

