Abertura veneziana no festival de Espinho

Espinho contribui uma vez mais para que o Verão se encha de boa música. O seu 43.º Festival Internacional de Música (FIME) teve início na passada sexta-feira com dois grandes violinistas e um agrupamento de música antiga já bem conhecidos do público português.

Há cinco anos, Amandine Beyer e o seu agrupamento Gli Incogniti encerravam o Festival da Póvoa com um concerto inteiramente dedicado a Vivaldi, pré-apresentando brilhantemente o CD Nuova Stagione que haviam gravado em S. Pedro Rates para a Zig Zag Territoires e que haveria de vir a público no ano seguinte. Depois de mais um álbum discográfico dedicado a Vivaldi (Harmonia Mundi, 2015), Gli Incogniti regressa em 2016 ao compositor veneziano, também pela etiqueta Harmonia Mundi, com uma interessantíssima proposta para dois violinos que apresentou ao público no concerto de abertura do FIME (e que representa, no universo dos onze álbuns que o colectivo já lançou, o quarto dedicado a Vivaldi).

Festival de Inverno 2002 Gli Incogniti Amandine Beyer, violino e direcção Giuliano Carmignola, violino Auditório de Espinho Sexta-feira, 30 de Junho, 22h00 Obras de Vivaldi Lotação esgotada

É bem patente essa familiaridade do agrupamento com o repertório vivaldiano, a que se entrega sem reservas, ecoando no extremo à-vontade do carismático violinista Giuliano Carmignola que contracenou com Amandine Beyer.

A abrir o espectáculo, a Sinfonia em si menor RV 168 (não presente no disco) só não deixou antever o carácter das restantes interpretações porque lhe faltou a despudorada liberdade de Carmignola. Foi no diálogo entre as duas fortíssimas personalidades dos solistas que se desenrolou a quase totalidade do concerto, com quatro dos concertos para dois violinos (mais dois extras) pontuados por efémeras e apaixonadas cumplicidades com elementos do conjunto (como no trio com violoncelo do segundo andamento do Concerto em dó menor RV 510). Igualmente apaixonada, mas menos exuberante do que Carmignola, Amandine Beyer teve uma prestação mais segura e, sem rodeios, graciosa, com menos deslizes na afinação e mais firme no arco que manobra com uma visualmente confortável agilidade.

Bastante diferente do cuidado que se exibe no registo dicográfico, Carmignola serviu-se da música, com incontestável magnetismo, reclamando para si o papel de dominador, enquanto Beyer, insubmissa mas generosa, enquanto nobre anfitriã, manteve um belíssimo som, transpirando maior delicadeza.

Depois do primeiro fim-de-semana, o FIME prossegue esta quarta-feira com jazz, na companhia do Avishai Cohen Trio.

