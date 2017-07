E se um episódio de A Guerra dos Tronos tivesse a duração de um filme?

Desde o final da sexta temporada de A Guerra dos Tronos que surgem rumores sobre o formato dos próximos capítulos. Depressa se soube que as derradeiras temporadas da série, a sétima e a oitava, contarim apenas com sete e seis episódios, respectivamente, ao contrário dos dez anuais a que os produtores já tinham habituado os fãs. Entretanto, uma potencial boa nova chegou: a última temporada poderá ter episódios mais longos, com duração equiparável à de uma longa-metragem.

Fairfield just said the Season 7 finale of GAME OF THRONES will be 82 mins. Final season they're considering making each ep feature length! — David Chen (@davechensky) 1 de julho de 2017

A possibilidade foi admitida por Paula Fairfield, designer de som da série, que este fim-de-semana divulgou informações sobre a duração dos capítulos finais durante a Con of Thrones, a primeira convenção para fãs da série, organizada em Nashville, nos EUA. Fairfield explicava que o episódio final da sétima temporada terá a duração de 82 minutos e que será uma espécie de modelo para a temporada seguinte. Se os episódios da sétima temporada rondarão uma hora de duração, a dimensão recorde do final da série que regressa a 17 de Julho ao canal SyFy (e um dia antes à HBO, nos EUA permitiu-lhe aventar que os episódios finais poderão rondar a dimensão de um filme, conclui no seu Twitter um dos organizadores da convenção, David Chen, no Twitter.

Segundo a revista Vanity Fair, a temporada final de A Guerra dos Tronos consistirá em seis episódios com cerca de 80 minutos cada um, ou mais ainda, dependendo da forma como a narrativa for ajustada. Espera-se que as respostas a estas incertezas sejam reveladas no início das gravações da derradeira temporada, que ainda não tem estreia marcada (especula-se que deva estrear-se só em 2019).

Até lá, resta-nos acompanhar as cenas dos próximos episódios que estreiam no dia 17 deste mês. O prometido Inverno rigoroso está quase a chegar e o perigo vai dividir-se em várias frentes nas novas e duras batalhas que se avizinham.

