Melgaço: Trabalhador em estado grave após queda de um telhado

Um trabalhador de 56 anos ficou ferido com gravidade depois de ter caído de um telhado, de uma altura de três a quatro metros, esta segunda-feira. O homem estava a trabalhar numa obra em Lamas de Mouro, em Melgaço, afirmou à Lusa a Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o homem foi transportado pelo helicóptero do INEM até ao hospital de Braga.

Contactada pela Lusa, fonte daquela unidade hospital disse estar ainda a ser avaliado o estado de saúde do homem. O acidente de trabalho ocorreu às 16h20 desta segunda-feira. No local compareceram ainda os bombeiros voluntários e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço.

