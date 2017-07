Manuel Pinho está a ser ouvido na Polícia Judiciária

Manuel Pinho, antigo ministro da Economia, está a ser ouvido na Polícia Judiciária (PJ), nas instalações de Lisboa. O momento foi registado pelo jornal Expresso.

O interrogatório decorre no âmbito da investigação em torno das rendas da EDP. Em causa está o processo conhecido como “rendas excessivas” da energia que remonta ao período entre 2004 e 2014, sob suspeitas do Ministério Público de que possa ter havido corrupção associada ao processo legislativo de criação do regime de Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).

Oficialmente não se sabe em que condição Manuel Pinho está a ser ouvido - mas tanto a Sábado como o Jornal Económico escreveram que o ex-ministro seria ouvido como arguido.

No início de Junho, o Ministério Público anunciou que o caso pode envolver os “crimes de corrupção activa, corrupção passiva e participação económica em negócio”.

Na passada sexta-feira, o antigo ministro escreveu um artigo de opinião no PÚBLICO, por própria iniciativa, em que garantiu não ter sido favorecido pela EDP e disse estar disponível para quaisquer esclarecimentos. “Para que fique absolutamente claro, a EDP também nunca me pagou, a mim e à minha família, viagens a grandes cidades, estadias em hotéis de cinco estrelas e avenças, nem deu empregos aos meus filhos”, escreveu.

Na mesma semana, em declarações ao Expresso, Manuel Pinho disse que as suspeitas de corrupção são “um absoluto disparate”. O ex-ministro afirmou também estar disponível para depor.

Neste processo, há sete arguidos, entre os quais o presidente da EDP, António Mexia, o administrador da empresa João Manso Neto, o actual administrador da REN João Conceição e o ex-assessor de Manuel Pinho e ex-presidente da REN Rui Cartaxo.

Em comunicado, no início de Junho, a EDP admitia ter recebido a visita de um Procurador da República do DCIAP e da PJ nas suas instalações, com origem numa denúncia anónima. A entidade foi alvo de buscas no âmbito da investigação relacionada com os Contratos de Aquisição de Energia (CAE) e substituição pelo regime dos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), com início em 2004.

Além das instalações da EDP, a PJ realizou também buscas às instalações da REN e da Boston Consulting Group (BCG) em Lisboa.

