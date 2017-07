Incêndio em Abrantes provoca oito feridos

Oito pessoas, três das quais bombeiros, ficaram feridas na sequência de um incêndio em Abrantes, confirmou ao PÚBLICO o gabinete de imprensa do Hospital de Abrantes, onde os feridos deram entrada.

"Temos agora oito feridos, três por intoxicação e cinco queimados", disse a mesma fonte cerca das 16h30, actualizando a informação inicial de que havia sete feridos.

Destes oito feridos, três são bombeiros. Segundo a presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, os outros cinco são sapadores da AFOCELCA e dois deles estão em estado considerado grave.

O hospital de Abrantes não tem, por enquanto, informações sobre o estado de gravidade dos feridos, limitando-se a dizer que os cinco queimados serão transferidos para outros hospitais. Às 16h30, um deles já tinha sido transferido e dois aguardavam transporte.

O incêndio lavra desde as 12h01 na zona de Crucifixo, freguesia do Tramagal, concelho de Abrantes. Maria do Céu Albuquerque, que se encontra no local, disse à Lusa que o médico da equipa do INEM que assistiu os elementos da AFOCELCA deu dois dos feridos como estando em estado grave e três com ferimentos ligeiros.

O fogo, que a autarca disse estar a "evoluir favoravelmente" ao início da tarde, estava a ser combatido por 171 operacionais, ajudados por 52 viaturas e um meio aéreo. Cerca das 16h30, a página da Protecção Civil já dava este incêndio como em fase de resolução.

O incêndio andou nas proximidades de Crucifixo, não havendo, no entanto, registo de casas em perigo, acrescentou a autarca.

A AFOCELCA, um Agrupamento Complementar de Empresas, foi criada em 2002 pela união de esforços entre as empresas Aliança Florestal (Grupo Portucel-Soporcel), Celbi (Stora-Enso), e Silvicaima (Caima), mantendo-se actualmente do grupo The Navigator Company e do grupo ALTRI.

Estrada cortada

Este incêndio obrigou, por outro lado, ao corte da Estrada Nacional 118 em ambos os sentidos na zona do Tramagal, disse ao PÚBLICO fonte da Guarda Nacional Republicana.

