Santos Silva considera que "violação de instalações militares" foi "muito grave"

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse esta segunda-feira que Portugal está a desenvolver "todas as medidas para reaver o material [de guerra] roubado" na semana passada dos Paióis de Tancos, acto que classificou como "muito grave".

PUB

"Estão a ser desenvolvidas todas as diligências para que os factos e as responsabilidades sejam totalmente apurados, assim como todas as medidas para reaver o material roubado", disse Augusto Santos Silva, em declarações aos jornalistas após um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, no Palácio das Necessidades, em Lisboa.

Augusto Santos Silva considerou que "a violação de instalações militares" foi "um acontecimento muito grave".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Exército revelou na sexta-feira que entre o material de guerra furtado na quarta-feira dos Paióis Nacionais de Tancos estão granadas foguete anti-carro, granadas de gás lacrimogéneo e explosivos.

O chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, anunciou no sábado que afastou provisoriamente os cinco comandantes de unidades do campo militar para não interferirem com os processos de averiguações sobre o caso.

No final do encontro com Guterres, o chefe da diplomacia portuguesa assegurou que "as obrigações internacionais" a que Portugal está sujeito "foram e estão a ser cumpridas".

PUB

PUB