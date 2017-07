Morreu Medina Carreira, antigo ministro das Finanças

Medina Carreira, advogado, fiscalista e ministro das Finanças no I Governo constitucional, morreu esta segunda-feira aos 86 anos. A notícia, avançada esta noite pela SIC Notícias, foi confirmada pelo PÚBLICO. A Lusa acrescenta que o antigo governante estava internado há um mês num hospital em Lisboa.

Antigo militante do Partido Socialista, com que rompeu em 1978, Henrique Medina Carreira apoiou a candidatura de Cavaco Silva à Presidência em 2006 e foi presença assídua na televisão nos últimos anos, sobretudo na SIC Notícias e na TVI24, tornando-se num comentador político e de assuntos económicos reconhecido pelo grande público.

O próprio chegou a equacionar candidatar-se às presidenciais de 2011, como revelou, após a reeleição de Cavaco, num encontro na Ordem dos Economistas. "Mas não era para ganhar. Era só para discutir estes temas", explicava então, referindo-se ao diagnóstico negativo que fazia (e continuou a fazer) da situação nacional e europeia.

Na altura, e em pleno resgate financeiro internacional, Medina Carreira afirmava que Portugal não iria conseguir "arrumar a casa" no prazo acordado com a troika, defendendo uma renegociação das metas.

Crítico do contínuo endividamento do que dizia ser um "Estado falido", mas também do programa de privatizações do Governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, o antigo titular da pasta das Finanças justificava a crise europeia com "a desindustrialização e a transferência de riqueza dos países da OCDE para os emergentes", nomeadamente a China.

Mas era sobretudo crítico da classe política portuguesa. "Quem põs o país de pantanas como está, se houvesse lei aplicável, também devia ir aos tribunais", dizia ainda em 2011. Propunha um regime presidencialista e a eleição de deputados à Assembleia da República através de círculos uninominais.

Nascido em Bissau a 14 de Janeiro de 1931, Medina Carreira formou-se em Direito e em Engenharia Mecânica, tendo também frequentado o curso de Economia do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, o actual ISEG, em Lisboa.

