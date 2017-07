Audiência do ministro da Defesa no Parlamento pode acontecer já quarta-feira

A pressão política a propósito do caso de Tancos está a aumentar. No domingo à noite, o CDS informou que pediu uma audiência com carácter de urgência ao Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa respondeu prontamente e marcou o encontro para esta segunda-feira, pelas 14 horas. o CDS quer falar sobre "a quebra grave da confiança nas instituições do Estado no caso da Tragédia de Pedrogão Grande e no furto de armas em Tancos".

“Creio que é altura do senhor primeiro-ministro dizer alguma coisa. Esta é uma situação muito grave do ponto de vista da segurança interna, que mina a confiança dos portugueses nas instituições do Estado e é também gravíssima do ponto de vista externo, da credibilidade externa do Governo português e de Portugal”, dissera, antes, Assunção Cristas. <_o3a_p>

O também coordenador da Comissão de Defesa Nacional aguarda pela audiência do ministro Azeredo Lopes no Parlamento, na Comissão de Defesa Nacional (CND), que - admite - pode acontecer já na próxima quarta-feira de manhã, e não esconde a expectativa que tem em relação ao que os partidos vão fazer a seguir à audiência do governante, a qual se realizará à porta fechada.

Por seu lado, o antigo secretário de Estado da Defesa e membro da CND e do Conselho Superior de Defesa Nacional, Miranda Calha, é peremptório: “Tem de se desenvolver imediatamente medidas no sentido de se investigar o paradeiro das armas desaparecidas. Para mim, este é um ponto essencial. Está em causa segurança do país, mas também a segurança internacional”.

O deputado do PS defende, em declarações ao PÚBLICO, que “é preciso desenvolver todos os inquéritos adequados no sentido de apurar as responsabilidades em relação ao que se passou, não só do ponto de vista político, mas também técnico”.

Já o deputado Miguel Medeiros, que integra a CND, entende que “o que tem de se avaliar politicamente é se o sr. ministro, atentas as suas responsabilidades e as suas competências, tinha os mecanismos para evitar ou não evitar [o que aconteceu] e se cumpriu aquilo que são as obrigações de um politico que dirige um sector tão relevante como é o sector da defesa nacional”.

O Presidente da República também falou sobre o tema para pedir “uma investigação que apure tudo, factos e responsabilidades", disse. "Tem de se prevenir o futuro para que não haja de seis em seis anos furtos destes e com gravidade crescente", disse numa alusão a um furto que ocorreu no Carregado, concelho de Alenquer, em finais de 2010. Marcelo pede que se investigue se existe alguma ligação entre este furto e outros dois que revelou terem acontecido "nos últimos dois anos em países membros da NATO, um deles há poucos meses”, sem especificar a que Estado se referia.

O presidente do PSD, por seu turno, criticou o silêncio do Governo quanto ao furto de nos paióis de Tancos, mostrando-se “atónito” com a divulgação da lista de material de guerra no jornal “El Español”.

