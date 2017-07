O Estado fragilizado

PUB

O verniz socialista do Estado próspero e em marcha sucumbiu fragorosamente em duas semanas. O fogo de Pedrógão Grande e a catástrofe humana e material associada, ainda sem qualquer responsabilidade assumida ou apurada, foi demasiado grave para cair no esquecimento dos "inquéritos rigorosos" do costume, com responsabilidades para quem não se pode defender. [...] Logo de seguida, o eterno sorriso complacente ou trocista do PM apagou-se com o inacreditável e muito grave roubo de armamento pesado do Paiol Nacional de Tancos: 44 lança-rockets, 120 granadas ofensivas, 20 granadas de gás lacrimogéneo e 1500 munições de 9mm são um verdadeiro arsenal. A própria NATO e os EUA parecem estar alerta com tão grave quebra de confiança nas Forças Armadas portuguesas. E vem o ministro da pasta à TV dizer para "googlarmos" eventos destes porque não são só aqui? Falta de sentido de Estado é o que o ministro tem, e muita falta de vergonha para se desculpar nestes ridículos termos, como uma criança apanhada a fazer uma traquinice. [...]

Manuel Martins, Alandroal

PUB

República das Bananas?

Houve falhas graves nos tempos recentes: quebras de sigilo de exames nacionais; incêndios devastadores a causar dezenas de mortes; armamento roubado de quartéis... Há responsabilidades políticas. Os ministros envolvidos não mexem? António Costa sorri? Mas isto é uma república das Bananas?

José Sousa Dias, Ourém

Dias difíceis

Os Paióis Nacionais de Tancos receberam a visita dos amigos do alheio. A sede do comando da Brigada de Reacção Rápida, da Unidade de Aviação Ligeira e de Engenharia foi lenta a evitar falhas gravíssimas de segurança. Além do clamoroso colapso do SIRESP, falha a vigilância de tão vigiadas instalações em Vila Nova da Barquinha. Como foi possível 120 granadas de mão ofensivas, munições, lança-rockets e explosivos mudarem de mãos? [...]

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Armas e democracia

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O recente e alarmante roubo de armamento de guerra em Tancos deve ser integrado no conjunto de antecedentes semelhantes e parece que intencionalmente esquecidos para os "distraídos" deste país: há dois anos, roubo de armas nos fuzileiros; no ano passado, no regimento de comandos; já este ano, nos armeiros do Comando da PSP... E o que é que as respectivas unidades de investigação, tanto militares como da polícia civil, até agora apuraram? [...]

Não é politicamente correcto escrevê-lo, mas, independentemente de eventuais conivências internas, tais roubos (bastante menos frequentes nas instituições armadas antes do 25 de Abril...) parecem também decorrer de um certo laxismo profissional que uma mentalidade e gestão "democráticas" criaram em várias instalações e instituições das forças de segurança e militares. Basta entrar nalgumas delas e não estar cego ao que aí se passa! E o cidadão que paga impostos para tudo isto, terá consciência da gravidade de tais roubos para a sua própria segurança? Passado este alvoroço momentâneo, vão, como sempre, nas semanas próximas a banhos. Oxalá que sempre em segurança...

Joaquim Lopes, Torres Novas

PUB

PUB