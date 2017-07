Várias pessoas atropeladas junto ao aeroporto de Boston

Um número indeterminado de pessoas ficaram feridas após serem atingidas por uma viatura, esta segunda-feira, junto ao aeroporto internacional de Boston Logan, no estado norte-americano do Massachusetts.

De acordo com o Boston Globe, que cita a polícia estadual, o incidente aconteceu perto da fila para os táxis, à saída da aerogare.

Segundo o mesmo jornal, as autoridades crêem que não se trata de um acto intencional, mas sim de um acidente. O condutor do veículo, um homem de 56 anos, permaneceu no local e está a ser interrogado pela polícia, disse o porta-voz David Procopio.

