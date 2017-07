Tiroteio sem relação com terrorismo faz oito feridos à porta de mesquita em França

Pelo menos dois homens saíram de um carro e começaram a disparar sobre transeuntes que estavam na rua frente a uma mesquita em Avignon, no Sul de França, na noite de domingo, causando ferimentos em oito delas. Entre os feridos, que não terão sido atingidos com gravidade, está uma criança, escreve o jornal local La Provence. As autoridades locais afastam para já qualquer ligação ao terrorismo, falando sim em ajuste de contas.

“Pelo que sabemos, a mesquita não era visada – os factos aconteceram na rua do estabelecimento religioso mas sem ligação com o mesmo”, indica a procuradoria local, citada pelo jornal La Provence e pela agência AFP. A imprensa local cita as autoridades que falam de um ajuste de contas entre grupos de jovens de Avignon e não de qualquer ligação religiosa ou de terrorismo ao tiroteio.

Os homens saíram de um carro, de cara tapada, e começaram a disparar pelas 22h30 (21h30 em Lisboa), à mesma hora em que várias pessoas saíam do local de culto. Os dois homens puseram-se em fuga. Duas das oito pessoas atingidas pelos homens – um dos quais disparou uma espingarda, segundo o mesmo diário local, e que pertenceriam a um grupo de quatro, no total, todos encapuzados – estão hospitalizadas. Quatro das vítimas são uma família que estava no seu apartamento, um segundo andar na mesma rua, e que foram atingidas por estilhaços, detalha o La Provence.

França está no nível de alerta máximo devido aos atentados e tentativas de ataque de que tem sido alvo nos últimos anos, nomeadamente na sequência da tentativa muito recente por parte de um condutor de abalroar a multidão frente a uma mesquita em Creteil, nos arredores de Paris, na última quinta-feira. O homem, um arménio de 43 anos que sofre de esquizofrenia, foi detido depois de ter derrubado as barreiras com o seu veículo todo-o-terreno sem ter causado quaisquer vítimas. Foi hospitalizado.

