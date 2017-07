Menos impostos e “muito para todos” no programa eleitoral da CDU

O partido da chanceler alemã, Angela Merkel, foi o último a apresentar, nesta segunda-feira, as suas propostas eleitorais para as legislativas de 24 de Setembro. Em Berlim, a União (CDU/CSU) enumerou algumas das medidas que quer levar a cabo no próximo governo que deverá ser de novo liderado por Merkel, que está no seu terceiro mandato e com uns espantosos 40% nas sondagens.

Não houve grandes surpresas na conferência de imprensa de Angela Merkel e Horst Seehofer, o líder da União Social Cristã (CSU), o partido-gémeo da União Democrata Cristã (CDU) na Baviera, já que os media alemães tinham noticiado grande parte das propostas. O título do programa é “Segurança e prosperidade para todos” e, segundo o jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, “há muito para quase todos”.

O mais detalhado foram as medidas fiscais: para além de prometer não aumentar a dívida nem subir impostos, a CDU/CSU quer que o escalão máximo do imposto sobre o rendimento seja aplicado só a quem ganhe mais de 60 mil euros por ano - mais do que os actuais 52 mil, mas menos do que os rivais sociais-democratas (que querem que apenas esteja neste escalão quem ganhe mais de 76 mil euros, e aumentar o escalão para 45%, dos actuais 42%). A CDU defende a aplicação da taxa de 45% apenas aos chamados “super-ricos") (com vencimento individual de mais de 232 mil euros), segundo a emissora alemã Deutsche Welle.

A CDU/CSU promete ainda pleno emprego até 2025: a actual taxa de desemprego é de 5,5% e os partidos dizem que será possível baixá-la até 3%, o que é considerado pleno emprego. É algo que desde os anos 1970 não aconteceu na República Federal. “Acho que conseguimos fazer isto”, declarou Merkel na conferência de imprensa.

Em termos europeus, Merkel recusa, de novo, a mutualização da dívida.

A CDU/CSU tem no seu programa uma proposta de aumentar o número de polícias – mais 15 mil postos, prometem – e mais casas (há uma grande falta de habitação em várias cidades) atráves de um incentivo à construção, mais apoio familiar (uma subida do abono de 25 euros para 217 euros por filho), e ainda apoio a investigação para médias empresas. Os sociais-democratas criticaram a CDU por poder ter já feito estas medidas – os dois partidos governam juntos numa “grande coligação”. O SPD tem defendido mais investimento; a CDU tem dado prioridade à popança.

Nas eleições anteriores, Merkel foi o grande trunfo eleitoral da CDU. Nesta campanha, o partido não quer apostar só na imagem da chanceler, que foi fragilizada especialmente após a entrada de cerca de 800 mil refugiados em 2015, mas que parece ter recuperado a popularidade.

A chanceler tem um percurso particular na política alemã: governou, no seu primeiro mandato (2005-2009), numa coligação com os sociais-democratas, após um resultado eleitoral de quase-empate, um governo que parece ter trazido a maior parte das vantagens para Merkel e das desvantagens para os sociais-democratas. Nas eleições seguintes conseguiu uma maioria com o parceiro privilegiado da CDU/CSU, o Partido Liberal Democrata, e assim formou um governo com os liberais (2009-2013). Tornou-se famosa por várias “inversões de marcha”, incluindo a mais significativa, de uma promessa de energia nuclear para, na sequência do desastre de Fukushima, decidir ir acabando progressivamente com as centrais na Alemanha.

Mas, mais uma vez, Merkel sai vencedora nas eleições, com os seus parceiros de coligação a sofrerem um desastre: pela primeira vez, os liberais não conseguiram sequer os 5% mínimos para entrar no Parlamento. Seguiu-se assim nova “grande coligação” entre CDU e SPD (2013-2017).

É um governo que poucos querem repetir, porque há quem considere que coligações que resultam num grande centro significa o fim da discussão política, o que, criticam, abre espaço aos extremistas, e em programas de consenso, leva a menos reformas.

