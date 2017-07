Macron promete mudar virar França do avesso num ano (e avaliar dois anos depois)

Emmanuel Macron reuniu a Assembleia Nacional e o Senado em Congresso em Versalhes, algo inédito em início de mandato, para anunciar os seus planos de transformação do país, que considera uma exigência dos franceses que nele votaram. Num ano, promete completar a reforma das instituições, incluindo reduzir em um terço o número de deputados e introduzir alguma proporcionalidade nas eleições legislativas, e acabar com o tribunal especial que tem a competência de julgar membros do Governo que tenham cometido crimes no exercício das suas funções.

“Os cidadãos não compreendem que só os ministros beneficiem desta justiça de excepção”, afirmou o Presidente da República francês, que prometeu acabar com o Tribunal de Justiça da República no discurso de 90 minutos perante deputados e senadores. “Vou pedir à ministra da Justiça que me apresente no Outono propostas concretas para atingir este objectivo”, declarou.

“Os franceses deram-nos prova de um desejo imperioso de mudança, de alternância profunda” nas eleições presidenciais, afrimou Macron, e ele não hesitará em fazê-la avançar com referendos, se o Parlamento tentar bloqueá-la. “Quero que todas as transformações profundas que detalhei e das quais as nossas instituições têm uma terrível necessidade estejam concluídas daqui a um ano e que as mudanças não sejam puramente cosméticas”, declarou.

Le mandat que vous nous avez confié est celui d'une alternance profonde.

Le mandat que vous nous avez confié est celui d'une alternance profonde.

A "força" foi um mote do seu discurso: falou numa "liberdade forte", numa "democracia forte", numa "França forte", numa "Europa forte" - como um verdadeiro "homem forte liberal", nas palavras da edição europeia do Politico.

Macron impôs um estilo de monarca presidencial - bem diferente do de Hollande -, que ele próprio classificou como "jupiteriano", em alusão ao rei dos deuses no panteão greco-romano. Tanto apela ao orgulho patriótico - começou o discurso dizendo que era "o amor à patria" que unia todos os que ali estavam, no Palácio de Versalhes -, como aos valores de abertura do liberalismo, o que o torna uma antítese do saudosismo nacionalista da extrema-direita francesa.

Diz querer acabar com a “República de pouco fôlego”, dos “cálculos a curto prazo”. Em vez de fazer muitas leis, que depois fiquem na gaveta, prefere investir na avaliação do que for feito. Promete, por isso, fazer uma avaliação, dentro de dois anos, das novas reformas. Que incluem as alterações do Código do Trabalho, ou a redução do Parlamento, tanto quanto se entendeu do discurso em que apresentou os grandes objectivos, e traçou a sua visão para França, com a qual pretende acabar com os “anos do imobilismo”.

O jovem político de 39 anos que poucos julgavam provável que ocupasse o Palácio Eliseu causou um turbilhão na política francesa, com o movimento criado para o levar à presidência, a República em Marcha. Além da sua vitória nas presidenciais, sentiu-se duplamente confirmado com o resultado das eleições legislativas, a 18 de Junho, que deram uma supermaioria à República em Marcha - que só terá o seu congresso fundador, enquanto partido, a 8 de Julho, em Paris. Quinze meses após a sua fundação, tem agora 373 mil aderentes.

A introdução de um certo grau de proporcionalidade teria impedido um resultado tão esmagador para a República em Marcha nas legislativas, mas Macron mantém a promessa, feita em campanha, de experimentar fazê-lo. "A representatividade continua a ser um combate inacabado no nosso país", justificou o Presidente.

Espera-se que comecem a ser avançados os pormenores de como todas estas medidas deverão ser aplicadas já na terça-feira, quando o primeiro-ministro, Edouard Phillipe, proferir o tradicional discurso sobre o estado da nação.

Esta segunda-feira, a novidade foi mesmo o discurso de Macron, perante o Congresso – mas o Presidente prometeu repeti-lo todos os anos do seu mandato.

