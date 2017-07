Colisão entre autocarro e camião na Alemanha faz dezenas de feridos e desaparecidos

Um autocarro incendiou-se após uma colisão numa auto-estrada alemã e para já estão contabilizados 31 feridos, entre os quais feridos graves, e há 17 passageiros desaparecidos. O acidente ocorreu esta segunda-feira na A9, na Baviera, perto da localidade de Stammbach e a polícia teme a existência de vítimas mortais após o choque com um camião.

Sabe-se que estavam 48 pessoas a bordo do autocarro – 46 passageiros e dois motoristas – e o porta-voz da polícia Jürgen Stadter disse à televisão alemã n-tv que as autoridades estão a “ser realistas” e que temem então a existência de vários mortos após a violenta colisão. “Talvez alguns tenham fugido em estado de choque”, admitiu, esperançoso, citado pela Deutsche Welle. "O paradeiro dos outros passageiros é agora alvo de buscas policiais no terreno", detalharam ainda as autoridades.

O trânsito na auto-estrada 9 está completamente encerrado em ambos os sentidos, como alertou a polícia através do Twitter, e os trabalhos no local devido ao autocarro incendiado vão demorar. No local estão bombeiros, ambulâncias e helicópteros de salvamento.

As causas do acidente estão ainda por divulgar. O autocarro seguia rumo a Nuremberga, escreve o Der Spiegel, com o Bild a avançar que o veículo de transporte de passageiros teria partido de Lausitz, na Saxónia.

