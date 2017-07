China diz que passagem de navio de guerra americano por zona contestada é "provocação"

O Governo chinês disse que a entrada de um navio de guerra norte-americano em águas reivindicadas por Pequim é “uma provocação”.

O USS Stethem, uma fragata, passou pelo arquipélago das ilhas Paracel (Xisha, para a China), numa parte do Mar do Sul reivindicada pela China, Taiwan e Vietname no domingo, revelou a Fox News. A manobra insere-se naquilo que Washington denomina de “operações de liberdade de navegação” – trata-se de incursões da Marinha norte-americana no Mar do Sul da China com o objectivo de contrariar as várias reivindicações territoriais na região.

Este tipo de operações (FONOP, na sigla inglesa) foi iniciada pelo ex-Presidente Barack Obama, mas esta é já a segunda incursão da Marinha americana desde que Donald Trump chegou à Casa Branca, em Janeiro. A mensagem de Washington é de que não reconhece a soberania que é reivindicada pelos países em causa – e que receia poderem vir a pôr em causa o trânsito marítimo.

A China opõe-se a estas manobras em áreas que diz fazerem parte do seu território. Pequim “apela veementemente aos EUA para cessarem imediatamente este tipo de acções provocatórias que violam de forma grave a soberania chinesa e põe em risco a segurança da China”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lu Kang, através de um comunicado citado pela Reuters.

Há muito que os EUA acusam a China de estar a construir ilhas artificiais na região, de forma a garantir a sua soberania. O Mar do Sul da China é uma das regiões mais contestadas do planeta, com vários países asiáticos com reivindicações coincidentes. Em causa está uma zona por onde passa aproximadamente um terço do comércio mundial marítimo.

A passagem do Stethem pelas Paracel aconteceu algumas horas antes de um telefonema entre o Presidente chinês, Xi Jiping, e o seu homólogo norte-americano. O líder chinês abordou os “factores negativos” que estão a afectar as relações entre os dois países, segundo a televisão estatal chinesa. Não foi revelado se as operações no Mar do Sul da China foram discutidas.

