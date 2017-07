Dono da Vimeca e dos Hoteis Fénix detido no Brasil

Os assessores já trataram de explicar que era uma viagem de rotina, daquelas que faz muitas vezes, praticamente uma vez por mês, para acompanhar os negócios que tem em Portugal desde 2013. Mas o facto de, desta vez, Jacob Barata Filho, um dos maiores empresários na área dos transportes rodoviários do Brasil, e que estava a ser investigado há já vários meses no âmbito da Operação Lava Jato, ter comprado um bilhete de avião só de ida (no caso, com destino a Lisboa) levantou suspeitas e forçou a actuação das autoridades. É este o argumento dado pela Polícia Federal, que prendeu e empresário nesta noite de domingo, quando estava na aérea internacional do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, a tentar embarcar para Lisboa.

Jacob Barata Filho é suspeito de ter pago milhões de reais em propinas (comissões) para políticos nos últimos anos. É filho de Jacob Barata, o fundador de uma empresa de autocarros no Rio de Janeiro em 1948, e que veio a tornar-se num dos maiores conglomerados na área do transporte rodoviário do Brasil, o grupo Guanabara, composto por 53 empresas, no Brasil e em Portugal. Além das empresas de transporte, actua no ramo bancário com o Banco Guanabara (especializado em operações de crédito, tendo surgido para, precisamente, financiar empresas de transporte rodoviário) e no sector imobiliário e hoteleiro, com a participação na rede de Hotéis Fénix em Portugal. É ainda um importante operador na distribuição automóvel, detendo concessionárias de veículos comerciais Mercedes-Benz.

É a partir da pagina do grupo que é possível perceber que foi em 2013 que o empresário começou a diversificar os seus interesses empresariais em Portugal. Actualmente, para além da participação na rede de Hotéis Fénix, é apontado também como proprietário do grupo Vimeca, a empresa que faz transporte de passageiros nos concelhos de Cascais, Oeiras, Sintra, Lisboa e Amadora, e ainda da Scotturb, uma empresa de Transportes terrestres Urbanos que faz ligações no eixo Sintra-Cascais-Oeiras.

A aquisição da Vimeca foi autorizada pela Autoridade da Concorrência em Maio deste ano, depois da notificação do pedido de autorização ter sido efectuada por Francisco Feitosa, dono do grupo de transporte rodoviário de passageiros Vega, que opera em Fortaleza, Brasil, e que se juntou à família de Jacob Barata por laços matrimoniais. O casamento de Beatriz Barata (filha de Barata Jacob Filho) com Francisco Feitosa Filho, em Julho de 2013, foi alvo de muita contestação e polémica, por ter acontecido, com fausto e extravagância, segundos os jornais brasileiros, numa altura em que a população estava nas ruas a contestar o aumento do preço dos transportes.

