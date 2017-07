Sérgio Conceição: "Vejo vontade de inverter o ciclo de não ganhar nada"

O novo treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu esta segunda-feira, no final do primeiro treino da pré-época, que encontrou um grupo motivado e com vontade "de inverter o ciclo de não ganhar nada".

O treinador fez um análise positiva do primeiro treino. "Correu bem. O primeiro treino é sempre diferente dos outros dias. Alguns jogadores estavam cansados na parte final, mas é normal. A aplicação e a seriedade estavam lá e isso é importante", começou por dizer o técnico em declarações ao Porto Canal.

Sérgio Conceição está confiante com o desempenho da equipa ao longo da temporada e promete dar o máximo para, no final da época, festejar títulos.

"Vejo disponibilidade, vontade de inverter o ciclo de quatro anos sem ganhar nada. Foi essa a conversa que tivemos. Vamos dar o máximo, até ao limite, para os adeptos sorrirem no final", disse ainda.

Época arrancou com 19 jogadores

Os "dragões" arrancaram a preparação da nova época com a presença de vinte jogadores, numa sessão onde estiveram ausentes os internacionais do plantel que estiveram ao serviço das respectivas selecções - José Sá, Maxi Pereira, Layún, Herrera, Danilo, Brahimi, Aboubakar e Marega.

Hernâni apresentou-se mas não treinou por se encontrar com um problema clínico, segundo fonte do FC Porto. Mikel foi outro dos jogadores ausentes do primeiro treino da pré-época, uma vez que chega mais tarde à cidade do Porto.

Já Boly não consta na lista dos disponíveis de Sérgio Conceição. Ainda assim, apresentou-se no Olival, reforçando assim a possibilidade de estar de saída do clube azul e branco.

Perto do final do treino chegou ao Centro de Estágio Diego Reyes, jogador que esteve emprestado ao Espanyol na época passada. O futuro do defesa é incerto, até porque o jogador acabou por abandonar o Olival dez minutos depois sem treinar.

Rúben Neves foi outro dos ausentes neste primeiro dia de trabalhos em virtude da presença no Campeonato da Europa de sub-21. No entanto, neste caso, a sua continuidade nos "dragões" é ainda uma incógnita.

O presidente, Pinto da Costa, e o director-geral da SAD, Luís Gonçalves, estiveram presentes na primeira sessão de trabalho da temporada.

Ainda que com o plantel incompleto, devido aos compromissos nas respectivas selecções de alguns jogadores, o técnico portista não se mostrou preocupado.

"Ainda esperamos jogadores que estiveram nas selecções, mas é certo que vamos ter um grupo competitivo, que vai dar trabalho aos rivais. Vai ser uma boa luta", referiu Sérgio Conceição, que falou ainda em máxima exigência para todo o grupo: "Todos, não apenas os emprestados, têm de mostrar. Desde os mais novos aos mais velhos, todos têm de justificar que merecem vestir esta camisola. Exigência máxima para todos e não apenas para os emprestados".

O FC Porto vai trabalhar no seu centro de estágios do Olival até ao próximo dia 15, altura em que parte para o México, onde vai disputar a Supercopa Tecate. O estágio no Algarve decorre de 24 a 29 de Julho e, no dia 30, os dragões apresentam-se aos sócios frente ao Desportivo da Corunha.

Esta tarde, os atletas dos “dragões” vão ser sujeitos aos exames médicos, no Estádio do Dragão.

Lista provisória dos jogadores do FC Porto

Guarda-redes: Gudiño, Iker Casillas, José Sá e João Costa.

Defesas: Alex Telles, Felipe, Marcano, Martins Indi, Rafa Soares, Ricardo Pereira, Maxi Pereira, Diego Reyes, Miguel Layún, Bolly e Vítor Garcia.

Médios: André André, Fede Varela, João Teixeira, Óliver, Otávio, Herrera, Danilo, Rúben Neves e Sérgio Oliveira.

Avançados: Corona, Hêrnani, Galeno, Brahimi, Aboubakar, Marega e Soares.

Treinador: Sérgio Conceição.

Saídas: André Silva (AC Milan/Ita), Depoitre (Huddersfield/Ing) e Diogo Jota (Atlético de Madrid/Esp).

