Sousa deixa escapar Brown para a segunda ronda

Determinação para voltar às vitórias não faltou a João Sousa, mas o número um português voltou a desperdiçar uma vantagem importante no segundo set e acabou por ver o seu primeiro adversário em Wimbledon, Dustin Brown, dar a volta ao encontro para vencer em quatro sets. E Sousa continua sem vencer um encontro desde a primeira ronda de Roland Garros, no final de Maio.

“Entrei muito bem no encontro, com um primeiro e segundo set de bom nível. Infelizmente não consegui concretizar o set-point de que dispus e, a partir daí, as coisas ficaram mais difíceis. Ele conseguiu o break, serviu muito bem no tie-break e ficou com mais confiança. Foi um encontro decidido nos detalhes. Obviamente que podia ter aproveitado as grandes ocasiões que tive e, se tivesse vencido o segundo set, o encontro teria um outro desfecho”, afirmou Sousa, derrotado por 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 e 6-4.

No set inicial, o vimaranense cedeu somente quatro pontos no seu serviço e aproveitou o único break-point da partida. Um break a abrir o set seguinte deu maior tranquilidade a Sousa, que serviu a 5-4. Mas o alemão começou a atacar o segundo serviço do português, que acabou o set com apenas quatro pontos ganhos em 14 disputados na segunda bola. Depois de recuperar de 0-30, o português não converteu um set-point e, com uma dupla falta, ofereceu um break-point que Brown não desperdiçou.

Um amortie deu um mini-break a Brown no tie-break, mas cometeu uma dupla-falta quando serviu a 5/3. A pressão do alemão voltou a ser recompensada e a 5/5, Brown veio para a frente concretizar o mini-break fatal, antes de concluir a partida na 25.ª subida a rede.

A maior agressividade e eficácia de Brown decidiu os restantes sets, com Sousa a não aproveitar o outro break-point de que dispôs até final, quando o alemão liderava o terceiro set, por 5-3. “Sabia que ia ser muito difícil. Ele serviu muito bem durante dois sets, não me deu muitas chances, mas eu na recta final do segundo set mudei um pouco a forma como abordei o encontro. Tentei tirar-lhe tempo, porque ele estava a fazer winners”, admitiu Brown.

Sousa mantém-se em Wimbledon, na prova de pares, onde fará equipa com Kyle Edmund.

O grande protagonista da jornada foi Daniil Medvedev, o russo de 21 anos que, há um ano, estava fora do top 250. Na semana passada, entrou no top 50, após os quartos-de-final no Queen’s e meias-finais em Eastbourne, onde provou ter argumentos para ter sucesso noutros courts de relva. Nesta segunda-feira, Medvedev (49.º) ganhou o seu primeiro encontro em quadros principais do Grand Slam e com estrondo: em pleno court central do All England Club, derrotou o número cinco do ranking, Stan Wawrinka, por 6-4, 3-6, 6-4 e 6-1.

Com a eliminação de Wawrinka, apenas três jogadores poderão sair de Wimbledon como número um mundial: Andy Murray, Rafael Nadal e Novak Djokovic (estreia-se hoje).

Após duas derrotas consecutivas, Murray iniciou a defesa do título vencendo o lucky loser Alexander Bublik, por 6-1, 6-4 e 6-2. Nadal não competia em relva desde que perdeu na segunda ronda da edição 2015 de Wimbledon (frente a Brown), mas somou 33 winners para ultrapassar John Millman, por 6-1, 6-3 e 6-2

No torneio feminino, Petra Kvitova somou a sétima vitória em oito encontros desde o seu regresso à competição, derrotando Johanna Larsson por 6-3, 6-4. Outra campeã de Wimbledon, Venus Williams, venceu Elise Mertens, por 7-6 (9\7), 6-4.

