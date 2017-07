Mónaco contrata internacional holandês

O Mónaco, campeão francês treinado por Leonardo Jardim, anunciou nesta segunda-feira a contratação do internacional holandês Terence Kongolo, proveniente do campeão holandês Feyenoord.

O defesa, três vezes internacional pela Holanda, assinou pelos monegascos por cinco temporadas, depois de ter alinhado em 31 partidas (um golo) na última temporada, em que o clube holandês pôs fim a um jejum de 18 anos sem ser campeão.

Em declarações ao sítio oficial do Mónaco na Internet, Kongolo, de 23 anos, afirmou estar “muito satisfeito” por assinar pelo clube, que representa “um desafio novo e entusiasmante num emblema ambicioso e prestigiado”.

Por sua vez, o vice-presidente, Vadim Vasilyev, acolheu a nova contratação, que descreveu como “um jovem jogador com experiência” que poderá “encontrar as condições para evoluir” na equipa onde será colega de João Moutinho.

Kongolo é a sexta contratação do campeão francês para a próxima temporada, depois do espanhol Jordi Mboula (ex-Barcelona), dos franceses Souahilo Meité (ex-Lille) e Jordy Gaspar (ex-Lyon), do suíço Diego Benaglio (ex-Wolfsburgo) e do belga Youri Tielemans (ex-Anderlecht).

