Mathieu já treinou com a equipa do Sporting

Os reforços Bruno Fernandes e Jérémy Mathieu realizaram nesta segunda-feira o primeiro treino com a equipa do Sporting, numa sessão marcada pelo regresso ao trabalho de Bas Dost e dos internacionais sub-21 portugueses.

PUB

O médio Bruno Fernandes, contratado pelo Sporting aos italianos da Sampdoria, realizou o primeiro treino nos “leões”, tal como o defesa francês Jérémy Mathieu, que alinhava no Barcelona, e está autorizado a treinar no clube até ser anunciada uma decisão.

O treino desta segunda-feira marcou também o regresso ao trabalho do avançado Bas Dost, que foi o melhor marcador do último campeonato, bem como dos jovens Francisco Geraldes, Iuri Medeiros e Tobias Figueiredo, que estiveram no Europeu de sub-21.

PUB

Quem também marcou presença no treino foi o jovem Jovane Cabral, que na acabou passada alinhou nos juniores e na equipa B dos “leões”.

Ausentes dos trabalhos continuam os internacionais Rui Patrício, Beto, Adrien Silva, Gelson Martins e William Carvalho, que estiveram ao serviço da selecção portuguesa na Taça da Confederações, bem como Daniel Podence e Bryan Ruiz, que vai participar na Gold Cup ao serviço da Costa Rica.

PUB

PUB