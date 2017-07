John Terry no Aston Villa porque não queria defrontar o Chelsea

Não vai ser na China, nem nos EUA, nem num campeonato das arábias, ou sequer na Premier League inglesa. John Terry, o eterno capitão do Chelsea, vai continuar no futebol, inglês, mas vai descer um patamar. O defesa-central de 36 anos vai jogar uma época no Aston Villa, da Championship, depois de, segundo o próprio, ter recusado algumas propostas mais vantajosas para continuar a jogar na Premier League porque não queria defrontar o Chelsea.

PUB

“O lado mental de jogar contra o Chelsea era demasiado. Estive lá 22 anos e é algo do qual me orgulho muito, mas este é um novo capítulo da minha vida e da minha carreira. A minha cabeça está a 100 por cento no Aston Villa e a ambição é voltar à Premier League. É um grande clube. O Villa Park é um dos melhores estádios de Inglaterra e temos um bom grupo”, declarou Terry.

Terry chega ao clube de Birmingham após uma longa carreira recheada de títulos ao serviço dos “blues” de Londres, incluindo cinco títulos de campeão inglês, cinco Taças de Inglaterra, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa, mas esta época já não foi uma primeira opção para o técnico António Conte. Conta ainda com 78 internacionalizações pela selecção inglesa.

PUB

O Aston Villa é um histórico do futebol inglês (sete títulos de campeão) e do futebol europeu (venceu a Taça dos Campeões em 1982) que está a atravessar uma enorme crise, preparando-se para cumprir a segunda época consecutiva no Championship. Em 2016-17, a equipa de Birmingham esteve bastante longe de lutar pela promoção, terminando em 13.º, com 62 pontos.

PUB

PUB