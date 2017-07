Wimbledon: Federer volta a ser um dos suspeitos do costume

Há um ano, Roger Federer saiu de Wimbledon com uma derrota amarga nas meias-finais: perdeu em cinco sets com Milos Raonic, após ceder a quarta partida num inesquecível derradeiro jogo, em que cometeu duas duplas faltas. A eliminação serviu também de aviso ao suíço, que optou por terminar aí a época e recuperar da lesão no joelho esquerdo. Em Janeiro, quatro anos e meio após o último título do Grand Slam (Wimbledon, 2012), Federer fez o que muitos acharam impensável: conquistou um 18.º título major, no Open da Austrália. Passados cinco meses, o suíço é apontado de novo como favorito a conquistar um oitavo título em Wimbledon.

A um mês de completar 36 anos e apesar das ameaças dos tenistas mais jovens, Federer abdicou da época de terra batida para regressar a Londres na frente da lista dos quatro principais candidatos, os regressados “Big Four”, detentores dos últimos 14 títulos em Wimbledon, já todos na condição de trintões.

Andy Murray tem a confiança minada pela falta de finais desde Fevereiro (quando ganhou o torneio do Dubai, o único em 2017) e por uma lesão na anca que o impediu de rodar mais na relva antes de iniciar a defesa do título, hoje, no court central.

Rafael Nadal, que não conquistou qualquer major em 2015 e 2016 e terminou o ano passado no nono lugar do ranking, ressurgiu na época de terra batida e chega a Londres com a enorme confiança de um inédito e fantástico 10.º troféu erguido em Roland Garros, embora não dispute a final de Wimbledon desde 2011.

Novak Djokovic não está no seu melhor, mas a vitória, no sábado, em Eastbourne, revelou que ainda não perdeu a vontade de ganhar e que, ao decidir disputar um torneio ATP em relva — o que não fazia desde 2010 — está determinado a ir longe em Wimbledon, onde já triunfou por três vezes (a última em 2015) e onde vai contar com a presença do seu novo treinador, Andre Agassi.

João Sousa (58.º) estreia-se já hoje (11h30), abrindo a jornada no court 14, defrontando o alemão Dustin ?Brown (94.º).

No torneio feminino é ainda mais difícil apontar favoritas. Mas um recente ranking elaborado pela WTA, com base nos resultados obtidos em relva nos últimos quatro anos, dá algumas pistas. Angelique Kerber, líder do ranking, aparece em primeiro lugar, graças ao facto de ter sido finalista em Wimbledon em 2016. Mas esta época a alemã tem estado longe da forma exibida no ano passado, em que também venceu no Open da Austrália e no dos EUA, e ainda não venceu um torneio.

Na segunda posição surge Petra Kvitova, campeã de Wimbledon em 2011 e 2014 e que, no segundo torneio que realizou neste ano, triunfou na relva de Birmingham. No terceiro lugar, vem Karolina Pliskova. Finalista do Open dos EUA em Setembro, a checa já venceu três títulos em 2017 e é a melhor servidora entre as jogadoras no activo.

