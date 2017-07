Vir para o Sul

A ponte 25 de Abril está atolada. Em Lisboa são quilómetros de carros parados à espera de atravessar o Tejo. Ninguém buzina. De onde vem esta insólita paciência?

Fujo para a Vasco da Gama, a ponte mais bonita do universo. Está sempre desimpedida. É rasteirinha, feita para ver o rio de igual para igual: inspira gratidão, modéstia, fraternidade e deslumbramento. Não faz a coisa por menos: são pensamentos que só ocorrem a partir dos 120 quilómetros por hora. A velocidade é generosa.

Nunca mais passarei na 25 de Abril. A partir de agora a Ponte Sobre o Tejo, jamais associada a Salazar, é a Vasco da Gama. A certa altura, quando se está quase a chegar ao Sul, vê-se a antiga ponte. É uma citação necessária. Vislumbrada de longe é bonita outra vez. É um bocadinho anos 60 e um bocadinho Golden Gate mas, desde que não se esteja lá em cima, entalado entre automóveis, admite-se que até nem estraga a vista.

Para o Algarve vai-se bem. O único senão é a má vontade da multidão que está relutantemente a voltar para Lisboa e lança vibrações inimigas para os carros que vão para Sul, frescos e prontinhos para o primeiro dia de férias.

Arquivo a experiência de ter duas pontes para sair de Lisboa como uma das melhores dos nossos dias. Eu sou do tempo em que tínhamos sorte de ter uma só ponte e ai de quem sonhasse com outra.

As cegonhas vêem-nos passar, indiferentes. Ou estão a brincar às estátuas ou foram empalhadas. Cada vez há mais ninhos. Os postes tornaram-se em prédios, com quintos-esquerdos e porteiros no piano nobile.

