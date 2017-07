Fogo no concelho de Mação em fase de resolução

O incêndio florestal que deflagrou, ao início da madrugada deste domingo, na localidade de Chão de Codes, no concelho de Mação, encontra-se em fase de resolução, segundo a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

O incêndio, que deflagrou às 0h2 na localidade de Chão de Codes, na freguesia de Mação, Penhascoso e Aboboreira, encontrava-se “em resolução” por volta das 5h, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que os outros dois fogos rurais que deflagraram no sábado no concelho (nas localidades de Ameixial e Vinha Velha, respectivamente, nas freguesias de Envendos e Amêndoa) estavam, pela mesma hora, “em conclusão”.

Segundo o CDOS de Santarém, a situação encontrava-se “controlada” e estavam a ser “desmobilizados meios”.

A descrição “em resolução” diz respeito a um fogo “sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido”, enquanto a de “conclusão” refere-se a um “extinto com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio”.

