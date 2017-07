Mais de 16% dos “dinossauros” de 2013 vão voltar a tentar a sua sorte

Em 25 concelhos do país, a campanha para as autárquicas vai ser uma espécie de regresso ao passado. Mais de 16% dos “dinossauros” de 2013, um deles com 37 anos consecutivos no poder (em 2013 trocou de concelho e foi reeleito), voltam às ruas e aos cartazes para tentarem regressar, também, ao sítio onde já foram felizes. Se voltarão ou não, só depois das eleições de 1 de Outubro se saberá. A bola está do lado dos eleitores.

Francisco Veiga, investigador de Universidade do Minho e um dos autores do estudo da Fundação Francisco Manuel Dos Santos sobre Limitação de mandatos: o impacto nas finanças locais e na participação eleitoral, não se espanta com estes regressos.

“Era previsível, porque a partir do momento em que temos uma lei que restringue a eleição apenas no mandato consecutivo, sem restrições sobre voltar mais tarde, é mais ou menos expectável que aqueles que ainda têm energia para voltar a desempenhar o cargo tenham vontade de regressar”, explica ao PÚBLICO, falando para um podcast gravado a propósito do estudo de que é co-autora Linda Veiga, outra professora da mesma univerdidade. “Alguém que passou 20 ou 30 anos no poder tem dificuldade em sair”, reconhece.

Lembrando que 75 ex-autarcas quiseram manter-se ligados à vida do município, concorrendo à Assembleia Municipal em 2013, Francisco Veiga diz ainda que, quem “comandou os destinos de um município cada vez que vê algo com que não concorda, acha que lhe estão a estragar o trabalho, com razão ou não”.

E é mais ou menos isso que diz quem quer regressar, seja pelo seu antigo partido, seja por outro.

Em Oeiras dá-se o caso inédito de serem dois os “dinossauros” que vão a votos. De um lado, Joaquim Raposo, ex-presidente da Câmara da Amadora durante 16 anos, que é deputado do PS e concorre contra a “estagnação” a que a região de Oeiras está votada. Do outro, Isaltino Morais, 28 anos autarca dos oeirenses e afastado da política por causa de processos judiciais que o levaram à prisão.

Isaltino, antigo militante social-democrata, quer voltar porque “Oeiras deixou de ser falada nos últimos quatro anos. A voz de Oeiras não existe”, explicou na TSF quando anunciou que se recandidataria. “O mais importante são os cidadãos. Ser autarca não é sentar-se na cadeira e esperar. É procurar conhecer as pessoas para quem trabalhamos e a quem servimos”, assumiu ontem na convenção autárquica do seu movimento independente, realizado neste sábado.

Também o ex-social-democrata Carlos Pinto, presidente da Câmara da Covilhã de 1997 a 2013 pelo PSD, explicou, ao entrar na corrida como independente, as razões do seu regresso. “Destruíram o espírito de iniciativa, deixaram degradar muito do que foi feito e perderam os projectos que estavam em curso”, disse sobre os elementos que compõem o actual executivo, eleito pelo PS.

A desilusão com os sucessores é a principal razão apontada pelos “dinossauros” para estarem de volta. Mas será mesmo assim?

O argumento pode até ser válido para os que estiveram quatro anos a avaliar o mandato dos seus sucessores, mas não serve para os dez que, logo em 2013, avançaram para outras autarquias. Seis deles conseguiram até ser eleitos: Ribau Esteves (Ílhavo/Aveiro); João Rocha da Silva (Serpa/Beja); Carlos Pinto de Sá (Montemor-o-Novo/Évora); Álvaro Amaro (Gouveia/Guarda); Francisco Amaral (Alcoutim/Castro Marim) e Vítor Proença (Santiago do Cacém/Alcácer do Sal).

Os 25 homens e a mulher que assumem de novo a disputa autárquica cumpriram, juntos, 451 anos de poder só até 2013. Os seis que foram eleitos noutras regiões cumpriram mais quatro anos (cada um) até 2017, o que acrescenta 24 anos aos 451 inicialmente contabilizados.

Alguns deles, como acontece com Carlos Pinto, Rondão Almeida (ex-socialista que concorre sem partido a Elvas) ou José Estevens (antigo autarca de Castro Marim pelo PSD, actual candidato a Tavira como independente), não voltam pelo seu partido de origem, que entretanto já apoiou outros candidatos. E outros, como Litério Marques, aproveitam esta candidatura para regressar ao partido com que se zangaram em 2013, mas que sempre os apoiou até aí.

Contas feitas, dez dos “dinossauros” que querem voltar a sê-lo são da área política do PSD, quatro do PS, outros quatro do PCP, um do BE e sete são independentes (um ex-socialista e seis ex-sociais-democratas).

Um a um

A que câmara se candidatam e por onde passaram

Álvaro Amaro, Guarda (Gouveia, Guarda) Ana Cristina Ribeiro, Salvaterra de Magos (Salvaterra de Magos) António Eusébio, Faro (São Brás de Alportel) António Sebastião, Almodôvar (Almodôvar) Carlos Pinto, Covilhã (Covilhã) Carlos Pinto de Sá, Évora (Montemor-o-Novo, Évora) Fernando Costa, Leiria (foi autarca em Caldas da Rainha e vereador em Loures) Fernando Seara, Odivelas (presidente em Sintra, vereador em Lisboa) Francisco Amaral, Castro Marim (Alcoutim) Isaltino Morais, Oeiras (Oeiras) Jaime Ramos, Entroncamento (Entroncamento) João Couto e Cêpa, Esposende (Esposende) João Marques, Pedrógão Grande (Pedrógão Grande) João Rocha Silva, Beja (Serpa, Beja) Joaquim Raposo, Oeiras (Amadora) José Estevens, Tavira (Castro Marim) José Maltez, Golegã (Golegã) José Pós-de-Mina, Moura (Moura) José Rondão Almeida, Elvas (Elvas) Litério Marques, Anadia (Anadia) Luís Leal, Montemor-o-Velho (Montemor-o-Velho) Narciso Mota, Pombal (Pombal) Pedro Namorado Lancha, Fronteira (Fronteira) Ribau Esteves, Aveiro (Ílhavo, Aveiro) Valentim Loureiro, Gondomar (Gondomar) Vítor Proença, Alcácer do Sal (Santiago do Cacém, Alcácer do Sal)

