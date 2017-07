Tancos e Pedrogão levam Assunção Cristas a Belém na segunda-feira

O CDS pediu este domingo uma audiência com carácter de urgência ao Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa respondeu prontamente e marcou o encontro para segunda-feira, pelas 14 horas. Fonte da direcção do partido explicou que esta audiência terá como tema "a quebra grave da confiança nas instituições do Estado no caso da Tragédia de Pedrogão Grande e no furto de armas em Tancos".

Antes de esta informação ser tornada pública, Assunção Cristas pediu hoje ao primeiro-ministro que dê explicações aos portugueses sobre o furto de munições de guerra em Tancos e que apresente medidas para assegurar que tal não volta a acontecer.

"Creio que é altura do senhor primeiro-ministro dizer alguma coisa. Esta é uma situação muito grave do ponto de vista da segurança interna, que mina a confiança dos portugueses nas instituições do Estado e é também gravíssima do ponto de vista externo, da credibilidade externa do Governo português e de Portugal", sustentou.

À entrada para a apresentação do candidato centrista de Nelas às próximas Autárquicas, Assunção Cristas sublinhou que os portugueses estão à espera que António Costa se pronuncie sobre este assunto e que venha dizer que medidas estão a ser tomadas.

"Dizer que responsabilidades o Governo assume e que consequências é que daí retira para garantir que isto não volta a acontecer", acrescentou.

No seu entender, o primeiro-ministro coordena o Governo e tem a responsabilidade de dar tranquilidade "para dentro e para fora".

"Tem de vir falar aos portugueses e de vir falar aos nossos parceiros internacionais, que olham para Portugal e vêem um país que não foi capaz de lidar com esta situação que é gravíssima. De hoje para amanhã, não sabemos onde estarão as armas, estarão em conflitos em África, estarão a ser utilizadas ou pensadas para actos de terrorismo, não sabemos", apontou.

Aos jornalistas, a líder centrista disse que ainda há poucos meses também existiu um furto de armas, numa referência ao roubo de pistolas da PSP.

"É impressionante a degradação da confiança nas instituições que tratam da nossa segurança e da nossa defesa. Isto é atacar os alicerces de um estado soberano e de direito e isso é preocupante", alegou.

Assunção Cristas disse ainda que o CDS/PP tem pedida uma audição ao ministro da Defesa, no Parlamento, que espera que tenha lugar na próxima quarta-feira.

O Exército revelou na sexta-feira que entre o material de guerra furtado na quarta-feira dos Paióis Nacionais de Tancos estão granadas foguete anticarro, granadas de gás lacrimogéneo e explosivos.

O chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, anunciou no sábado que afastou provisoriamente os cinco comandantes de unidades do campo militar para não interferirem com os processos de averiguações sobre o caso.

Sobre estas demissões, Cristas referiu que ficou a dúvida se "afinal foi uma exoneração ou uma suspensão das chefias intermédias".

