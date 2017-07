Escândalo na Defesa

Enquanto o ministro da Defesa autorizou obras na vedação dos Paióis Nacionais em Tancos, o Governo avisou aliados internacionais e parceiros da NATO do desaparecimento de material de guerra. É inadmissível que o sistema de videovigilância esteja avariado há dois anos. Com a Europa a temer ataques terroristas, no jardim à beira-mar plantado floresce a incompetência na vigilância. Não foram vulgares ladrões que levaram granadas anticarro, de mão, munições e material explosivo. Depois do escândalo do SIRESP, o roubo de material de guerra em Tancos coloca em causa a segurança nacional. Afinal, se em época de paz desaparece armamento, o que fazem os militares?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Fogos e Força Aérea

Nesta imensa questão dos incêndios há ainda um aspecto (mais um) que não tenho visto ser aflorado e que gostava que alguém viesse a terreiro esclarecer. A Força Aérea Portuguesa podia e devia colaborar nos combates aos incêndios, o que deveria ser mais barato e talvez mais eficiente, ficando para pagar a privados apenas o aluguer de meios que completassem as incapacidades dos meios públicos.

Ouvi na televisão alguém de que não recordo o nome, que parecia entendido nos assuntos da Força Aérea, a afirmar que os aviões de carga C-130, que ao que parece ficam estacionados muito tempo sem serviço, estão preparados para serem transformados em aviões tanque e podem combater os incêndios florestais com muito maior capacidade e maior eficiência que os habituais Canadair. Seria bom que se averiguasse esta questão, embora evidentemente os negócios privados envolvidos com o combate aos incêndios não achem graça e possam fazer obstrução. Quem souber que esclareça.

Fernando Santos Pessoa, Faro

Inflação na zona euro

Numa conferência de imprensa, o presidente do Banco Central Europeu considerou que a inflação se mantinha abaixo da meta dos 2% porque as empresas não aumentaram os salários dos seus funcionários e por essa via impulsionariam o consumo. Como o próprio sabe melhor do que ninguém, as empresas apenas aumentam os salários em situações de pleno emprego, onde a disputa por trabalhadores acaba por elevar a massa salarial. No entanto, na maioria dos países da zona euro, as taxas de desemprego permanecem em patamares elevados, o que confere às empresas uma enorme margem negocial que potencia o recurso ao emprego precário. Apenas a Alemanha se encontra numa situação de pleno emprego, embora a procura de mão-de-obra seja essencialmente satisfeita com recurso à emigração, com especial destaque para os jovens qualificados do Sul da Europa, limitando o crescimento dos vencimentos. [...]

Desta forma, serão necessários esforços maiores, por parte do BCE e sobretudo da Comissão Europeia, promovendo o consumo nos países com elevados excedentes externos, como a Holanda e Alemanha, através da redução de impostos e da concessão de deduções apelativas para determinadas despesas. Por outro lado, poderão ser realizados importantes investimentos em infra-estruturas, as quais, como no caso da Alemanha, carecem de renovação.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

