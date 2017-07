Incêndio destrói campo de refugiados sírios no Líbano e faz um morto

Pelo menos uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas – duas com gravidade – num incêndio que deflagrou num campo de refugiados sírios no Vale de Bekaa (leste do Líbano) e que atingiu uma centena de tendas de campanha, avançou a Cruz Vermelha Libanesa. A al-Jazira escreve que a vítima mortal é uma criança. Outros órgãos de informação locais apontam para a existência de dois outros mortos, mas esta informação ainda não foi oficialmente confirmada.

"O balanço das vítimas não é definitivo, é uma primeira estimativa, porque estamos a fazer buscas nas mais de cem tendas que arderam", afirmou à agência de notícias espanhola Efe o porta-voz da Cruz Vermelha Libanesa, Georges Kettaneh.

O campo de refugiados situa-se entre as localidades de Qab Elias e Maske, localizadas em Bekaa.

“Assim que a análise de danos estiver concluída, daremos às famílias toda a ajuda de que precisam”, disse Dana Sleiman, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados, citada pela Reuters. “Aparentemente, o fogo começou com um fogão. Estamos à espera de confirmar essa informação”, acrescentou.

No local ainda se encontram equipas da Protecção Civil e centenas de refugiados foram retirados para áreas próximas do local do incêndio. O Líbano acolhe entre um milhão e meio e dois milhões de sírios que fugiram do seu país por causa da guerra civil no país vizinho.

