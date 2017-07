Explosão de carro armadilhado faz pelo menos oito mortos em Damasco

Um carro armadilhado explodiu este domingo numa praça no centro de Damasco, capital da Síria, atingindo várias pessoas. A televisão estatal refere a existência de pelo menos oito mortos e vários feridos.

Três carros, suspeitos de terem engenhos explosivos, terão tentado entrar no centro de Damasco, mas as forças de segurança conseguiram interceptar dois deles, que acabaram por ser destruídos noutro local, diz a televisão síria.

A polícia diz que impediu “os terroristas de alcançar o seu objectivo”, que seriam as zonas mais movimentadas da capital naquele que é o primeiro dia de trabalho após o feriado do Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadão.

Damasco é controlada pelo regime sírio, que se tem concentrado em combater as forças rebeldes nos subúrbios. Actualmente há combates em Jobar e Ain Tarma, na zona leste da capital. A guerra civil síria, que dura há mais de seis anos, já causou a morte a mais de 300 mil pessoas.

Em Março, dois atentados suicidas no mesmo dia mataram 31 pessoas e ambos foram reivindicados pelo Daesh.

