Valverde operado à rótula esquerda depois de queda no Tour

O ciclista espanhol Alejandro Valverde foi operado com êxito na noite passada, nomeadamente para reparar a fractura da rótula esquerda sofrida na primeira etapa da Volta a França, anunciaram o corredor e a sua equipa.

"Esta noite operaram-me a fractura da rótula no Hospital Universitário de Düsseldorf. Tudo correu bem. Obrigado a todos por estar aqui", escreveu o corredor da Movistar na sua conta no Twitter, horas depois da queda que lhe provocou as lesões e motivou o seu abandono do Tour.

Esta noche me han operado la fractura de rótula en el Hospital Universitario de Düsseldorf. Todo ha ido bien. Gracias a todos por estar ahí pic.twitter.com/Ks2uNKCVUp — alejandro valverde (@alejanvalverde) July 2, 2017

Numa nota de imprensa, a Movistar relatou que Valverde, de 37 anos, foi "intervencionado durante três horas na rótula esquerda e diversas feridas".

"Na intervenção, além de atuarem sobre a lesão mais importante — a fractura da rótula —, os médicos fecharam também as duas feridas mais importantes que Alejandro tinha na tíbia esquerda e na região anal. A fractura do astrágalo do pé esquerdo não precisava de intervenção cirúrgica", informou a equipa.

A Movistar acrescentou que a operação começou pouco antes da meia-noite e prolongou-se por três horas. "Valverde permanecerá pelo menos dois dias mais em terras alemãs antes de regressar a Espanha para continuar a sua recuperação, que o manterá afastado vários meses afastado das estradas", concluiu a nota.

No contra-relógio de 14 quilómetros que abriu a Volta a França e que foi disputado quase sempre sob chuva, Valverde caiu numa curva para a esquerda e foi bater nas grades de segurança que ladeavam a estrada, ficando imobilizado no chão.

A Movistar perdeu assim um dos seus líderes, vencedor este ano das clássicas Liège-Bastogne-Liège e Flèche Wallone e das voltas à Catalunha e à Andaluzia, e concentra as suas esperanças unicamente no colombiano Nairo Quintana.

