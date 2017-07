Salvador Costa Macedo leva tudo na Lisbon Golf Cup

Salvador Costa Macedo foi a grande figura da 100.ª Lisbon Golf Cup, que se jogou este fim-de-semana no par-69 do Lisbon Sports Club, com 136 jogadores de 20 clubes. O jogador da casa, que no entanto joga sob o emblema do Penina Golf Club visto ser director de golfe do Penina Hotel & Golf Resort, não só conquistou pela primeira vez o torneio de golfe mais antigo de Lisboa como foi também o vencedor em gross, batendo alguns dos melhores amadores de alta competição portugueses, como o campeão e o vice-campeão nacionais, respectivamente, Tomás Melo Gouveia e Vasco Alves.

“Eu vim jogar confesso que não foi para ganhar ou para fazer um bom resultado, mas pela Lisbon Cup, pelos seus 100 anos, pela Carregueira – eu nasci aqui, tenho os meus amigos aqui, e tudo isto tem significado para mim, não podia faltar”, afirmou Salvador ao GolfTattoo.

E continua: “Acontece que me sentia bem. Sentia-me bem a jogar, não fiz um grande resultado no primeiro dia, mantive-me ali na zona, mas senti-me bem e adorei jogar; no segundo dia as coisas começaram por correr mais ou menos e depois ali a meio do campo começou a correr bem e foi quando comecei a pensar que talvez tivesse hipóteses de ganhar. Para mim é extraordinário, significa muita coisa para mim ganhar a Lisbon Cup.”

Mais sublinha que o momento de viragem foi quando fez quatro birdies consecutivos entre os buracos 11 e 14, passando de 2 acima do par gross para 2 abaixo do par. “Claro me deu a nervoseira, mas consegui fazer o par num buraco-chave como é o 16 e depois acabei no 18 com um par do outro mundo.”

Legenda: Salvador Costa Macedo hoje durante a segunda volta © Filipe Guerra

Vamos a resultados. Com 1,6 de handicap, Salvador Costa Macedo venceu a Lisbon Golf Cup (medal net) com 139 pancadas (72-67), 1 acima do par. Patrícia Nunes Pedro, 6,3 de handicap, quatro vezes vencedora do troféu, a jogar em casa, foi segunda com 141 (71-70) e a primeira entre sócios do Lisbon. Paula Saúde (hcp 8), do CG Estoril, também somou 141 sendo terceira e António Sobral (hcp 11,8),também do Estoril, foi quarto com 142 (72-68). Luís Costa Macedo (hcp1,1), irmão de Salvador, completou o top-5 com 143.

Legenda: Patrícia Nunes Pedro recebe o prémio de melhor jogadora do clube anfitrião

Em stroke play, numa prova pontuável para o Ranking Nacional BPI, domínio dos irmãos Costa Macedo, com Salvador em primeiro com 141 (73-68), 3 acima do par, e Luís em segundo com 145 (72-73), empatado com Nathan Brader (70-75), do Clube de Golfe de Vilamoura. O quarto foi Gonçalo Costa, do Lisbon, com 146 (72-74) e em quinto ficou o campeão nacional Tomás Melo Gouveia, com 147 (76-72).

O presidente da FPG, Miguel Franco de Sousa, jogou o torneio e esteve presente na entrega de prémios, congratulando a organização pelo “extraordinário” torneio e pela forma como o clube soube aliar a "tradição" à "inovação"

Mas a Lisbon Golf Cup tinha outro aliciante competitivo, pois era nela que se decidiria quais as quatro jogadoras que juntariam a Leonor Bessa e Sara Gouveia na selecção nacional feminina que representará Portugal no European Ladies Team Championship de 11 a 15 de Julho, no Montado Hotel & Golf Resort.

Por ordem de classificação no stroke play, foram elas Joana Mota (Vilamoura), Leonor Medeiros (Quinta do Peru), Sofia Barroso Sá (Quinta do Peru) e Beatriz Themudo (Oeiras Golf), esta após bater Rita Marques (Miramar) no primeiro buraco do play-off, depois de ambas terem terminado as duas voltas empatadas com 165 (+27).

Convocadas para este apuramento estavam também Joana Silveira, Inês Santos, Filipa Capelo, Teresa Alves e Berenice Nunes Pedro.

Veja mais em www.golftattoo.com

