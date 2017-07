Miguel Oliveira segundo no Grande Prémio da Alemanha

O português Miguel Oliveira (KTM) foi neste domingo segundo classificado no Grande Prémio da Alemanha de Moto2, nona prova do Mundial de motociclismo de velocidade, disputado no Sachsenring, em Hohenstein-Ernstthal.

Miguel Oliveira, que largou a sexta posição da grelha, ainda liderou a corrida na penúltima volta, mas o italiano Franco Morbidelli (Kalex), líder do Mundial, retomou o comando à entrada da última volta e assegurou o seu sexto triunfo no campeonato.

O piloto de Almada conseguiu o seu terceiro pódio da temporada, após o segundo lugar na Argentina e o terceiro lugar em Espanha, e ascendeu à terceira posição do Campeonato do Mundo, atrás de Morbidelli e do suíço Thomas Luthi (Kalex).

