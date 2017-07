Márquez proclama-se kaiser da Alemanha e sobe à liderança do Mundial de MotoGP

O espanhol Marc Márquez (Honda), campeão mundial em título, assumiu este domingo a liderança do Mundial de motociclismo de velocidade em MotoGP, ao vencer o Grande Prémio da Alemanha, disputado no Sachsenring.

Marquez, campeão mundial em 2013, 2014 e 2016, vence há oito anos em Hohenstein-Ernstthal — em 2010 em Moto 3, em 2011 e 2012 em Moto 2, e em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 em MotoGP — mostrando que Sachsenring é um circuito de eleição para si.

O triunfo permitiu ao espanhol assumir, após nove provas, a liderança do Mundial, com 129 pontos, mais cinco do que o seu compatriota Maverick Viñales (Yahama), que foi quarto, enquanto o ex-líder, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) foi oitavo e caiu para o terceiro lugar.

Márquez, que partiu da pole position, não falhou no seu circuito talismã, no qual venceu sempre que competiu, e bastaram seis voltas para que a corrida começasse a ficar definida, com um trio formado por Jonas Folger, Márquez e Dani Pedrosa.

Atrás deles surgiam Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Aleix Espargaró, Cal Crutchlow e Maverick Viñales.

O alemão Folger queria brilhar em casa, e conseguiu, mas aguentou apenas cinco voltas na frente, até à 11.ª, quando Marc Marquez regressou à frente, e os dois pilotos assumiram a luta pela liderança.

Entre os favoritos, o campeoníssimo italiano Valentino Rossi, que no último fim-de-semana tinha vencido em Assen, na Holanda, terminou em quinto, recuperando quatro posições em relação à sua saída do nono lugar da grelha.

