Manny Pacquiao perde título mundial de boxe para o desconhecido Jeff Horn

O australiano Jeff Horn causou neste domingo surpresa ao derrotar aos pontos o filipino Manny Pacquiao e conquistar o título de campeão de meios-médios da Organização Mundial de Boxe (WBO), num combate de 12 assaltos disputado em Brisbane, Austrália.

As pontuações dos juízes (117-111 e 115-113 por duas vezes) foi favorável a Horn, um professor de educação física, de 29 anos, relativamente desconhecido e que apresenta um palmarés de 16 vitórias e um empate em 17 combates. Para Pacquiao, de 38 anos, esta foi a sétima derrota em 67 combates.

O australiano não se mostrou intimidado pelo historial do adversário nem pelos 50.000 espectadores presentes no Suncorp Stadium, adoptando uma postura agressiva desde o início, com um boxe ofensivo que impediu Pacquiao de impor o seu jogo.

O filipino, único pugilista a ter detido títulos mundiais em oito categorias, foi respondendo em contra-ataque e só conseguiu pressionar mais a partir do nono assalto, mas o australiano voltou a dominar os dois últimos rounds.

De regresso os ringues em Novembro após uma paragem de sete meses, Pacquiao bateu Jessie Vargas, por decisão unânime dos juízes, para recuperar o título de meios-médios WBO.

A defesa do cinto frente a Horn deveria ser apenas uma etapa antes do reencontro com o norte-americano Floyd Mayweather, que o bateu aos pontos em 2015.

