Benfica confirma regresso de Bruno Varela

“O Bruno Varela está de volta!”. Foi com esta frase e com um vídeo que o Benfica anunciou o regresso à Luz do guarda-redes da selecção sub-21.

Bruno Varela, de 22 anos, mudou-se para o Vitória de Setúbal na época passada, mas o Benfica manteve uma cláusula de recompra, que agora terá accionado.

No vídeo publicado no Twitter, o Benfica não refere valores (a imprensa tem falado em 100 mil euros).

“É bom estar de volta a casa”, diz Bruno Varela, no vídeo partilhado pelo Benfica.

Depois da saída de Ederson para o Manchester City, o clube da Luz reforça a baliza com Bruno Varela e em breve deverá também André Moreira, guarda-redes do Atlético de Madrid que já fez exames médicos, segundo imagens reveladas pelo próprio clube.

