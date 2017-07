Apesar dos escândalos, Blatter quer ir à Rússia durante o Mundial

O ex-presidente da FIFA, Sepp Blatter, caído em desgraça depois das acusações de corrupção, garantiu, durante uma entrevista ao jornal suíço SonntagsBlick, que irá estar na Rússia durante o Campeonato do Mundo do próximo ano.

Blatter está actualmente a cumprir uma proibição de seis anos de exercer cargos relacionados com o futebol, imposta pelo comité de ética da FIFA, na sequência da revelação do escândalo de corrupção no seio do organismo que tutela o futebol mundial. Os seus advogados aconselharam-no a não abandonar o país enquanto as investigações decorrem.

“Sim, definitivamente”, afirmou Blatter, questionado sobre se pretende ir à Rússia durante a competição. “Vladimir Putin convidou-me”, acrescentou. “Apenas não posso trabalhar como árbitro, tudo o resto é possível”, disse ainda o ex-dirigente de 81 anos.

No início do ano, Blatter disse não ser suspeito nas investigações que decorrem nos Estados Unidos. Porém, é alvo de um processo na Suíça, apesar de não ter sido formalmente acusado.

Dezenas de dirigentes, incluindo alguns pertencentes à FIFA, foram acusados nos EUA em 2015, no contexto de casos de corrupção. Blatter não estava entre eles, apesar dos conselhos dos seus advogados para não viajar para o estrangeiro.

Blatter e o ex-presidente da UEFA, Michel Platini, foram impedidos de exercer qualquer cargo relacionado com o futebol em 2015, inicialmente durante oito anos, por causa do pagamento de dois milhões de francos suíços (1,83 milhões de euros) pela FIFA a Platini, e autorizado por Blatter. A proibição de Blatter acabou por ser reduzida para seis anos.

Blatter garantiu ainda que tem certeza de que a Rússia poderá participar no Campeonato do Mudo de 2018, apesar das acusações de doping. A FIFA está ainda a investigar as acusações de que os futebolistas estavam entre os atletas russos envolvidos num elaborado esquema apoiado pelo Estado de doping.

“Os russos vão jogar”, disse Blatter durante a entrevista. “Durante o Mundial de 2014 houve testes anti-doping muito vastos, incluindo com os russos. Não creio que tenham usado substâncias ilegais, mas vamos esperar para ver.”

