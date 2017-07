Alemanha conquista Taça das Confederações

Um golo de Stindl, aos 20', valeu à Alemanha a primeira Taça das Confederações do seu historial. Numa partida que começou por ser completamente dominada pelo Chile, a sorte acabou por valer ao conjunto germânico, que se apresentou no torneio da Rússia com uma selecção muito jovem, sem algumas das suas grandes vedetas.

Depois de ter perdido várias oportunidades de se adiantar no marcador, o conjunto sul-americano acabou traído por erros defensivos, tendo o primeiro originado o golo solitário do adversário. Em vantagem ao intervalo, os actuais detentores do título mundial souberam gerir o resultado na segunda metade, aproveitando também o crescente nervosismo dos chilenos.

