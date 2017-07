Farmacêuticos do SNS anunciam greve para 18 e 19 de Julho

O Sindicato Nacional dos Farmacêuticos (SNF) anunciou uma greve para os dias 18 e 19 de Julho e, depois disso, a partir de 1 de Agosto por “tempo indeterminado”, como se lê num comunicado enviado às redacções.

PUB

Em declarações à Lusa, o presidente do SNF, Henrique Reguendo, explicou que esta é a primeira greve que o sindicato decreta em 20 anos, que abrange os farmacêuticos que trabalham nos Serviços da Administração Pública, em concreto para o Ministério da Saúde, e que resulta do rompimento unilateral dos compromissos assumidos pelo Governo nas negociações da carreira farmacêutica.

"Uma greve dos farmacêuticos vai obviamente complicar a vida dos hospitais. Todos os sítios onde os farmacêuticos estão envolvidos se pararem de trabalhar as coisas não funcionam", disse. O pré-aviso de greve foi entregue na sexta-feira no Ministério da Saúde.

PUB

Estas negociações tinham sido finalizadas em Março de 2017 e resultaram na proposta de um diploma que implementaria a carreira destes profissionais na administração pública, fundamentalmente, no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

As negociações tinham sido finalizadas em Março de 2017 e resultaram na proposta de um diploma que implementaria a carreira destes profissionais na administração pública, fundamentalmente, no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No entanto, explicou, na segunda-feira em reunião no Ministério da Saúde, com a presença do ministro da Saúde e do secretário de Estado da Saúde, foi dito a este sindicato que, por alteração do posicionamento do Ministério das Finanças em relação à implementação desta carreira, não seria possível prosseguir com o processo legislativo que culminaria na publicação do referido diploma.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, a função destes profissionais no Serviço Nacional de Saúde é insubstituível em áreas tão críticas quanto as análises clínicas e a genética humana, bem como na aquisição, preparação e distribuição de medicamentos e dispositivos médicos, nomeadamente, medicamentos para o tratamento do cancro e das doenças infecciosas. Ao todo, existem cerca de mil farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde.

"Os farmacêuticos desempenham várias tarefas chave nos hospitais e instituições de saúde. As vezes não são tão visíveis para o público, mas estão envolvidos desde a produção, distribuição, preparação da quimioterapia, papéis-chave sem os quais muitos doentes não têm possibilidade de serem tratados", disse.

Henrique Reguendo explicou, ainda, que da publicação do diploma não resultava qualquer impacto orçamental nem nenhuma mais-valia para os farmacêuticos, a não ser a da adequada regulamentação e organização da função. Tendo sido esgotados todos os mecanismos negociais, frisou, os farmacêuticos vêem-se assim "forçados a recorrer à greve e lamentam os inevitáveis prejuízos que esta greve causará aos utentes".

PUB

PUB