Inquérito à Caixa vai concentrar-se nas falhas de 2012

A comissão de inquérito (CPI) à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) aproxima-se do fim, mas as suas conclusões não serão pacíficas. Na segunda-feira, o deputado relator, que é do PS, entregará um relatório preliminar que vai concentrar as conclusões na recapitalização da CGD feita pelo anterior governo em 2012 e será certo que essas são conclusões que não serão aceites pelo PSD e pelo CDS.

Nesta sexta-feira, foi aprovada em plenário a prorrogação do prazo de trabalho da CPI até ao dia 14 de Julho, só e apenas para que o relator, Carlos Pereira, tenha tempo para redigir o relatório final. O PS, bem como o BE e o PCP, questionou várias vezes a acção do anterior governo na eficácia da recapitalização com CoCos (capital contingente) de 900 milhões em 2012. Nogueira Leite, então administrador da CGD, foi à CPI dizer que considerou "insuficiente" o plano de capitalização de Vítor Gaspar e ajudou à interpretação de que esta solução não resolveu os problemas que se agravaram até à recapitalização aprovada em 2016. Uma interpretação que será rebatida pelo PSD e pelo CDS e que deverá levar a que o relatório apenas seja aprovado pelos partidos que apoiam o Governo.

Entretanto, esta comissão de inquérito tem estado a braços com um problema judicial. O Parlamento entregou no Tribunal da Relação uma queixa para que as várias entidades - CGD, Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários e Banco de Portugal - enviassem à comissão os documentos anteriormente pedidos e o tribunal decidiu por duas vezes que a informação tinha de ser entregue. Contudo, as entidades reclamaram desta decisão para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e esta semana, o STJ considerou que as reclamações eram "admissíveis". Isto significa que o conteúdo das reclamações ainda será avaliado e com isso o processo vai arrastar-se mais tempo.

Tendo em conta que falta conhecer esta decisão, que será final, o PSD apresentou esta sexta-feira um requerimento a pedir que a comissão de inquérito pergunte ao Tribunal da Relação de Lisboa o "ponto de situação de cada processo e o prazo previsível para prolação de decisão definitiva". Os sociais-democratas pretendem saber também se os processos findam com a comissão de inquérito. Ou seja, se o fim da CPI evita que sejam entregues os documentos à Assembleia da República - isto se a decisão final for a de que têm de ser entregues. Escrevem os deputados do PSD que a resposta a esta pergunta "revela-se de extrema relevância", uma vez que dela depende "a subsistência de utilidade dos processos em curso para os poderes normais e potestativos, de fiscalização política e de inquérito" do Parlamento.

