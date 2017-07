Mais um roubo de material de guerra

Mais de 120 granadas, milhares de munições, 44 lança-granadas e uma parafernália de engenhos explosivos prontos a detonar, foi o roubo mais bem conseguido de armas, perpetrado com êxito absoluto, feito aos paióis nacionais de Tancos, à responsabilidade do Regimento de Engenharia n.º 1.

Como tudo saiu de lá não sabemos, mas os indícios talvez sejam aéreos, quiçá através de drones de grande calado, que a Força Aérea tem dificuldades em eliminar, de acordo com tanta invasão do espaço aéreo facilitada junto a aeroportos.

Só espero que o chefe supremo de todas as Forças Armadas consiga pôr cobro a tanto desleixo instituído, ou as rondas sirvam para alguma coisa.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Despesa pública

No último e no atual governo, um dos principais temas de debate foi a importância do corte da despesa pública, de maneira atingir o défice previsto. Com problemas semelhantes, dois investigadores decidiram avaliar a importância do investimento e despesa pública na economia, recorrendo a uma análise exaustiva sobre 3144 condados, dos EUA. A experiência demonstrou, que por cada dólar gasto pelo Estado, geravam-se 1,5 dólares de rendimento para a economia, considerando-se à partida este o multiplicador Keynesiano. No entanto, os efeitos multiplicadores poderão ser superiores, no caso de países pobres. Da mesma forma, os cortes na despesa são igualmente recessivos, originando uma quebra de rendimentos de igual montante, o que em muitos casos, poderá “deitar por terra”, o esforço austeritário da Grécia.

Ainda assim, convém salientar que se tratam de despesas, que na sua grande maioria são indispensáveis e não aquelas que estão ligadas a “clientelismos” e “elefantes brancos”.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Ainda os dez mil milhões

Temos uma classe política da idade das cavernas, muitos deles ainda sonham com um Estado que controle as nossas vidas até ao nível da compra de uma pastilha elástica na mercearia da esquina....ora, há muito que existe uma coisa chamada de "livre circulação de capitais", o que nos dá muito jeito quando se trata de dinheiro a entrar, sem que se saiba muitas vezes se a sua proveniência é honesta.

É dever dos Estados fiscalizar a circulação de capitais a partir do seu território (entradas e saídas), isto é, combater a circulação de capitais do mundo do crime, bem como, recolher impostos de lucros obtidos no estrangeiro por cidadãos ou empresas nacionais com domicílio fiscal no país. Todo o debate a que tenho assistido através dos meios de comunicação social é um debate que, como se diz no popular jogo da batalha naval, só tem tiros ao lado.... Pergunto, quantos milhões de euros já receberam as finanças de impostos relacionados com os tais 10.000 milhões de euros? quantos criminosos com dinheiro sujo foram levados a tribunal?

Ezequiel Neves, Lisboa

