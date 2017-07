Tour 2017: todos contra Chris Froome

Apesar do clima de suspeição que paira sobre Chris Froome, o britânico ainda é o favorito a vestir de amarelo quando estiverem cumpridos os 3540 quilómetros que distam entre Düsseldorf, onde hoje arranca a 104.ª edição da Volta a França, e Paris. Mas, diante da fragilidade do tricampeão, que procura isolar-se no segundo lugar dos mais vitoriosos de sempre no Tour, há outros ciclistas desejosos de assegurar a sua sucessão.

Chris Froome, o suspeito

Quando caiu o pano sobre o Tour2016, poucos antecipariam um cenário no qual Chris Froome não fosse o candidato indiscutível ao triunfo na edição seguinte. A quarta amarela do ‘queniano branco’, nascido em Nairobi há 32 anos, aparentava ser já uma evidência. Contudo, a aura de invencibilidade do tricampeão (2013, 2015 e 2016) desapareceu esta temporada, com o britânico a ser mais falado por motivos extra desportivos do que pelos seus resultados.

Foto

As polémicas que envolvem a Sky, submersa em suspeitas de dopagem, parecem ter afetado o rendimento de Froome, que, pela primeira vez desde que iniciou o seu domínio do ciclismo mundial, chega ao Tour sem qualquer triunfo. O líder da equipa britânica passou os últimos meses a defender a sua inocência e a dos seus colegas, quer no caso das isenções de uso terapêutico, às quais diz ter recorrido para solucionar ataques graves de asma, quer no caso do alegado uso generalizado do corticoide triancinolona, que está a ser investigado pelo parlamento britânico. Apesar de mais debilitado do que noutras edições, o campeão em título tem um argumento de peso contra toda a concorrência: a rodeá-lo, terá o conjunto mais forte dos 22 presentes nesta Grande Boucle.

Nairo Quintana, o desmoralizado

O colombiano é, inegavelmente, o melhor ciclista da sua geração. Com apenas oito grandes Voltas terminadas (das nove em que participou), o pequeno trepador de Boyacá tem um currículo imaculado: venceu o Giro2014 e a Vuelta2016, foi segundo no Tour em 2013 e 2015 e terceiro em 2016, e quarto na Vuelta2015. Resignado perante a supremacia de Froome, Quintana cansou-se de ser o eterno segundo da prova francesa e, com os 27 anos já a pesar, ignorou o facto de este Tour ter menos quilómetros de ‘crono’ (apenas 20,1) e resolveu rechear o currículo com o assalto certo à camisola rosa do último Giro. As contas saíram-lhe furadas: Tom Dumoulin arrebatou o triunfo no último dia e o talentoso colombiano regressou a casa com mais um segundo lugar.

Foto

Mais do que o cansaço físico – afinal, passou pouco mais de um mês desde o desfecho da corsa rosa -, o ciclista da Movistar poderá acusar o desgaste mental e a desmoralização provocada pela derrota. Contra ele, pesa também uma estatística demolidora: desde 1998, quando Marco Pantani fez a dobradinha Giro-Tour, que nenhum ciclista consegue fazer pódio nas duas provas.

Romain Bardet, o pressionado

Tem os olhos da França postos em si e essa não será uma situação fácil de gerir para um ‘miúdo’ de 26 anos. Segundo classificado em 2016, o francês da AG2R La Mondiale alterou a planificação da temporada, rodeou-se de um núcleo restrito de escudeiros e realizou um percurso sem resultados extraordinários, mas perfeitamente regular. Depois de ter realizado uma corrida de trás para a frente no ano passado, chega ao Tour com a pressão acrescida de poder tornar-se no primeiro francês desde Bernard Hinault, em 1985, a vencer a grande Volta nacional. Trepador de excelência, Bardet esforçou-se, mas não superou as lacunas evidentes na luta contra o cronómetro. Para sonhar com o primeiro lugar no pódio dos Campos Elísios, terá de conquistar tempo suficiente para chegar com uma margem confortável à penúltima etapa.

Foto

Alberto Contador, o acabado

Os mais maldosos alegam que só o próprio ainda não percebeu que os seus tempos áureos acabaram. Não iremos tão longe, por respeito a um ciclista que já venceu por duas (ou três, de acordo com as correntes de opinião) vezes o Tour (2007 e 2009), mas conceber El Pistolero como vencedor requer uma boa dose de imaginação. Mestre das desculpas a cada fracasso, o madrileno, de 34 anos, perdeu o poder de fogo de outros tempos e não sobe ao pódio da Grande Boucle desde 2010, ano em que ganhou na estrada e perdeu na secretaria (por doping).

Foto

Este ano, Contador tem sofrido derrotas atrás de derrotas, acumulando segundos lugares e um dececionante 11.º posto no Dauphiné. Mas, pelo seu voluntarismo, espírito combativo e entrega à luta, o chefe de fila da Trek-Segafredo não deverá ser descartado no assalto ao pódio.

Richie Porte, o fraco

Há um ano, protagonizou alguns dos momentos memoráveis da 103.ª edição. Aparentemente arredado da luta pela geral desde a segunda etapa, quando um pneu furado o fez perder quase dois minutos, o australiano subiu a pulso, com exibições magistrais na montanha, e terminou na quinta posição.

Este ano, o ciclista da BMC, de 32 anos, tem estado indomável: conquistou o Tour Down Under e a Volta à Romandia, venceu dois contrarrelógios com quilometragem semelhante ao do Tour e foi segundo no Dauphiné, o principal barómetro do estado de forma dos candidatos à Volta a França. Porte só não é o candidato número um a atormentar o velho amigo Chris Froome, porque, sempre que foi chamado à responsabilidade de liderar, fracassou. Foi assim no Giro2015, quando era o principal favorito e colapsou, e também no Tour2014, quando Froome herdou o estatuto de líder da Sky devido à desistência do britânico por queda e não foi além da 23.ª posição final.

Foto

